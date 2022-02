Norweski polityk chce Pokojowej Nagrody Nobla dla prezydenta Ukrainy [AKTUALIZACJA]

[ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY] Trwa trzeci dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W nocy z 25 na 26 lutego trwały ataki na m.in. stolicę państwa – Kijów. Jak relacjonują ukraińskie władze, od początku wojny zginęło 3 500 rosyjskich żołnierzy, a kolejne 200 trafiło do niewoli. Zniszczono również 14 samolotów, osiem helikopterów i 102 czołgi, a także ponad 530 innych pojazdów wojskowych. W wyniku walk śmierć poniosło również 198 Ukraińców, w tym troje dzieci.

– Wołodymyr Zełenski powinien być nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Walczy o pokój i jest ogromną inspiracją dla narodu ukraińskiego. Przez cały czas starał się podążać ścieżką dyplomatyczną, próbował uspokoić retorykę i ocalić swój kraj przed katastrofą. Zrobił wszystko, co mógł! Putin zdecydował się na wojnę, ale Zełenski przez cały czas działał na rzecz pokoju. Jest godnym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla – powiedział w rozmowie z Dagbladet Christian Tybring-Gjedde, jeden z liderów Partii Postępu (FrP). Zasiada także w Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Stortingu. Termin zgłaszania kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla minął 31 stycznia 2022 roku. Gjedde zwraca uwagę, że w tej sytuacji nie powinno być mowy o formalnościach. – Komitet Noblowski powinien móc zrobić wyjątek w tak nadzwyczajnej sytuacji. Zełeński jest ogromną inspiracją dla swojego narodu. [...] Przeciwstawia się dyktaturze i wojnie – argumentuje Gjedde. Wołodymyr Zełeński został zaprzysiężony na urząd prezydenta Ukrainy w maju 2019 roku. W drugiej turze wyborow otrzymał 73,2 proc. głosów i pokonał starającego się o reelekcję Petra Poroszenkę. W połowie lat 90. rozpoczął karierę aktorską. Największą popularność przyniosły mu występy satyryczne.

Ambasada Norwegii przeniesiona do Warszawy

24 lutego ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że Ambasada Królestwa Norwegii w Kijowie zostanie przeniesiona do Lwowa. W skutek pogorszenia bezpieczeństwa w zachodniej części kraju, placówka pozostała zamknięta. Służby dyplomatyczne w czwartek wieczorem przygotowywały się do opuszczenia Ukrainy. Szefowa resortu dyplomacji Anniken Huitfeldt poinformował w piątek, 25 lutego, że siedziba norweskiej ambasady na Ukrainie została przeniesiona do Polski. – Nie możemy pomóc naszym obywatelom na Ukrainie – skomentowała.



Jak czytamy w komunikacie wydanym 26 lutego, tymczasową siedzibą placówki będzie Warszawa. Obywatele norwescy przebywający na Ukrainie, którzy chcą skontaktować się ze służbami dyplomatycznymi, mogą zadzwonić do centrum operacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod numer (+47) 23 95 00 00 lub wysłać e-mail na adres 247@mfa.no, czytamy w komunikacie prasowym.