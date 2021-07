Norweski paszport covidowy ważny już w całej Europie. To przepustka do swobodnego podróżowania

1 lipca weszły w życie przepisy unijne dotyczące certyfikatów szczepień. Oznacza to, że wszystkie kraje UE/EOG, czyli również Norwegia, są zobowiązane do respektowania od podróżnych przekraczających granicę tzw. paszportów covidowych jako dowodu przebytej choroby covid-19, przyjęcia dwóch dawek szczepionki lub otrzymania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Dokument wydany w danym kraju musi być połączony z unijnym systemem certyfikatów (EUDCC).

Osoby, które zostały w pełni zaszczepione lub przeszły chorobę koronawirusową w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i które mogą to udokumentować za pomocą weryfikowalnego zaświadczenia połączonego z systemem UE, będą mogły swobodnie podróżować do Norwegii niezależnie od kraju, z którego przyjeżdżają. Podobnie Norwegowie, którzy już posiadają paszport covidowy – od 1 lipca dokument wydany w kraju fiordów także staje się ważny jako „przepustka’ do swobodnego podróżowania.

Parlament Europejski zatwierdził stosowanie certyfikatu covidowego w czerwcu, by umożliwić podróżowanie po Europie od 1 lipca. Propozycja regulująca cyfrowy paszport koronawirusowy dla obywateli UE została przyjęta 546 głosami (do 93), podczas gdy przepisy dla osób z krajów spoza Unii zostały przyjęte 553 (do 91) głosami. 24 czerwca Norwegia dołączyła do unijnego systemu certyfikatów covidowych (EU Digital COVID Certificate, EUDCC)).