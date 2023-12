Norwegia po raz kolejny z niechlubnym tytułem. Wszystko przez wydobycie minerałów z dna morza

Norwegię po raz kolejny okrzyknięto „współczesną skamieliną”. Niechlubny tytuł przyznano za decyzję Stortingu, która zezwala na rozpoczęcie wydobycia minerałów z dna norweskiego morza. Aktywiści proekologiczni poinformowali o nietypowym laurze podczas szczytu klimatycznego w Dubaju.

We wtorek 5 grudnia większość w Stortingu zezwoliła na podjęcie prac w celu rozpoczęcia wydobycia minerałów z dna morza. Porozumienie w sprawie zawarli deputowani Partii Pracy, Centrum oraz Partii Postępu i konserwatyści. Decyzja wywołała poruszenie wśród delegatów, którzy od 30 listopada do 12 grudnia przebywają na COP28. To konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbywającą się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.



Aktywiści przebywający w Dubaju przyznali trzy tytuły „współczesnej skamieliny”. Najgorzej oceniono prowincję Kanady, Albertę. Na niechlubnej liście Norwegia zajeła drugie miejsce. Na podium uwzględniono także Koreę Południową.