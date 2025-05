Norweska katastrofa klimatyczna. Pogoda podzieliła kraj na pół

Norwegia zmaga się obecnie z wyraźnym podziałem klimatycznym: północ kraju doświadcza rekordowych opadów śniegu, podczas gdy południe cierpi z powodu suszy i niskiego poziomu wód gruntowych. Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) ostrzega przed możliwymi konsekwencjami ekstremalnych warunków pogodowych.

W regionach Troms oraz Finnmark zanotowano największe pokrywy śnieżne od początku pomiarów w 1958 roku. NVE informuje, że tak duże nagromadzenie śniegu może prowadzić do poważnych powodzi wiosennych, zwłaszcza jeśli nastąpi gwałtowny wzrost temperatury lub dodatkowe opady deszczu. W związku z tym operatorzy elektrowni wodnych w północnej Norwegii rozpoczęli kontrolowane spuszczanie wody z rezerwuarów, aby zminimalizować ryzyko powodzi.

To dopiero początek kataklizmów w Norwegii? Wszystko przez zmiany w Arktyce

Południe z własnymi problemami

W przeciwieństwie do północy, południowa Norwegia boryka się z wyjątkowo suchymi warunkami. Brak opadów i wysokie temperatury doprowadziły do niskiego poziomu wód gruntowych oraz zmniejszonego przepływu w rzekach i jeziorach. NVE ostrzega, że jeśli sucha pogoda utrzyma się w nadchodzących tygodniach, sytuacja może się pogorszyć, wpływając negatywnie na rolnictwo, zaopatrzenie w wodę i ekosystemy. Właściciele studni i ujęć wodnych są zachęcani do monitorowania poziomu wód i ograniczenia poboru wody z rzek.