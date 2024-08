Norwescy giganci z ogromną karą. „Wojny cenowe” okazały się fikcją

Największe norweskie sieci handlowe otrzymały kary o łącznej wartości 4,9 mld NOK. Przedstawiciele sklepów kontaktowali się ze sobą w sprawie ustalania cen produktów. Norweski Urząd ds. Konkurencji uznał, że w takiej sytuacji wojny cenowe okazały się fikcją.

Urzędnicy uważają, że sieci handlowe dzieliły się informacjami o polityce cenowej, co doprowadziło do osłabienia konkurencyjności. Ich przedstawiciele nie zgadzają się z taką opinią i zapowiadają złożenie odwołania od decyzji. Urząd ds. Konkurencji nałożył 2,3 mld NOK kary na Norgesgruppen (m.in. sklepy Joker i Meny). Kolejne 1,3 mld NOK zapłacą Coop oraz Rema.



– To poważne wykroczenie, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości kary. Nielegalna współpraca na wiele lat osłabiła konkurencję pomiędzy sieciami spożywczymi. Słabsza konkurencja oznacza zazwyczaj wyższe ceny dla konsumentów. Chodzi o artykuły spożywcze, więc odczuliśmy to wszyscy – poinformowała Tina Søreide, dyrektorka generalna Urzędu ds. Konkurencji.