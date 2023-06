Norwegowie śmieją się z likwidacji linii autobusowej na Hel. „Chrześcijanie nie mają się czym martwić”

Z rozkładu jazdy PKS Gdynia zniknie autobus linii 666. Przewoźnik poinformował, że popularny środek transportu na Półwysep Helski zmieni numer na 669. Jak poinformował operator trasy, to wynik skarg dotyczących obrazy uczuć religijnych. Sprawą zainteresowały się zagraniczne media.

– Trasa działała na turystów jak magnes. Wielu wybierało się do nadbałtyckiego miasta tylko po to, by móc powiedzieć, że pojechało autobusem 666 na Hel. [...] Chrześcijańscy konserwatyści wywalczyli zgodę na zmianę numeru trasy. Nowy numer to 669 i nie ma nic wspólnego z diabłem. Humoryści nadal znajdą powód do śmiechu – relacjonuje norweski Nettavisen. Jak przekazuje redakcja, numer autobusu zyskał popularność przez połączenie symboliki diabła – 666 z angielskim piekłem (hell), które w wymowie brzmi tak samo jak polska miejscowość.



Autobus linii 666 wyruszył w trasę pomiędzy Karwią i Helem w 2006 roku. Regularnie wzbudzał emocje wśród konserwatywnych katolików. Pomysł krytykowali m.in. publicyści redakcji Fronda.



Poniżej: post dot. linii 666 komentowany przez Norwegów.