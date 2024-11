Norwegowie coraz bardziej sceptyczni wobec Rosji. Obawiają się nawet dywersji

W ciągu ostatnich dwóch lat Norwegowie stali się bardziej sceptyczni wobec Rosji i jej obywateli. Zmiany postaw są szczególnie widoczne wśród mieszkańców wschodniego Finnmarku, którzy jeszcze niedawno byli bardziej przychylni kontaktom z Rosjanami. Obecnie jednak to właśnie ta grupa jest najbardziej podejrzliwa wobec sąsiadów.

Zbiorowa odpowiedzialność Rosjan za wojnę w Ukrainie

Rosnąca liczba Norwegów obarcza także Rosjan zbiorową odpowiedzialnością za wydarzenia w Ukrainie. W 2022 roku takie przekonanie wyrażało 39 proc. respondentów, a obecnie 48 proc. Wzrasta również liczba osób, które opowiadają się za rozwiązaniem umów o przyjaźni pomiędzy norweskimi i rosyjskimi gminami. Zdecydowana większość badanych (84 proc.) jest zdania, że Norwegia powinna kontynuować wsparcie militarne dla Ukrainy. Jedynie 13 proc. uważa, że powinno się to zakończyć.



W badaniach zauważono również zwiększoną niepewność wśród Norwegów, co przejawia się w częstszych odpowiedziach „nie wiem” na bardziej kontrowersyjne pytania. Odsetek osób, które kategorycznie nie zgadzają się z tym, aby Ukraina ustąpiła terytorialnie wobec Rosji, spadł z 72 proc. dwa lata temu do 60 proc. obecnie. Jedna trzecia respondentów odpowiedziała „nie wiem” na pytanie, czy Krym powinien być uważany za legalnie rosyjski. Zdaniem Myhre, może to być spowodowane brakiem świeżej pamięci o wydarzeniach sprzed dziesięciu lat, kiedy Krym został anektowany przez Rosję.