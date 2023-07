Norwegian i Strawberry łączą siły: linie lotnicze i hotele ze wspólnym programem lojalnościowym

Norweska sieć hoteli Strawberry i linie lotnicze Norwegian uruchamiają wspólną firmę. Hotelowy gigant, którego właścicielem jest Petter Stordalen, nawiązuje współpracę z rodzimym przewoźnikiem. Będzie ona polegać m.in.na wprowadzeniu wspólnej waluty cyfrowej i programów świadczeń dla klientów.

Ma to być jedno z najszerszych partnerstw w turystyce w ostatnim czasie. Stordalen, miliarder i właściciel hoteli, wraz z dyrektorem generalnym linii Norwegian, Geirem Karlsenem, zaprezentowali zaprezentowali zarys ścisłej współpracy w czerwcu. Na pierwszy ogień pójdą punkty bonusowe.

Norwegian zawarł długoterminową i strategiczną umowę ze Strawberry.Źródło: stock.adobe.com/ fot. eqroy/ tylko do użytku redakcyjnego

Jeszcze w tym roku?

Nie jest jasne, jaką wartość mają łącznie programy świadczeń, ale bez wątpienia jest to jedna z najcenniejszych części dzisiejszej działalności Norwegian – z najbardziej lojalnymi klientami na pokładzie, punktami bonusowymi, umowami partnerskimi i tak dalej. To również najważniejszy kanał komercyjny dla sieci hotelowych, a Strawberry jest właścicielem i operatorem 225 obiektów noclegowych. Programy korzyści to również najbardziej aktualna baza klientów.