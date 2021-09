Norwegia wzmocni ochronę osób LGBTQ. Kościół popiera zakaz terapii konwersyjnej

Rada Kościoła Norweskiego popiera rządowy projekt zakazu tzw. terapii konwersyjnej. Przedstawiciele rady negatywnie wypowiedzieli się na temat organizowania tego typu praktyk. Spory wywołuje sposób egzekwowania nowych przepisów.

Projekt uregulowania tzw. terapii konwersyjnej skierowano do konsultacji w lipcu 2021 roku. Opinie związane z wprowadzeniem nowych przepisów można zgłaszać do 15 października. Głos w sprawie zabrała Rada Kościoła Norweskiego. – Musimy jasno powiedzieć, że jest to coś, czemu jesteśmy przeciwni i czego nie praktykujemy oraz nie powinniśmy praktykować w Kościele Norweskim – wypowiedział się dla redakcji Vårt Land Olav Fykse Tveit, przewodniczący Konferencji Episkopatu Kościoła Norwegii.



Rada proponuje, by zakaz tzw. terapii konwersyjnej obowiązywał wszystkie osoby do 18. roku życia. Wskazuje to na zaostrzenie przepisów rządowego projektu, w którym wiekiem granicznym jest 16. rok życia. Ze wspólną opinią członków Rady nie zgodziła się jedna osoba, Therese Egebakken. Poddała w wątpliwość sposób egzekwowania przepisów. – Uważam, że to całkowicie niemożliwe. Czy w salach modlitewnych będą musieli znaleźć się nadzorujący spotkania mężowie stanu? A może kamery? – pytała członkini instytucji.