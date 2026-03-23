kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

23 marca 2026 09:01

Norwegia wśród liderów Europy. Wszystko wyjawiły... dane z kanalizy

Norwegia pozostaje w europejskiej czołówce pod względem używania narkotyków. Najnowsze analizy ścieków pokazują jednocześnie spadek używania konopii w Oslo. Dane wskazują też na rosnące znaczenie innych substancji.
Norwegia wśród liderów Europy. Wszystko wyjawiły... dane z kanalizy
Badania ankietowe uzupełniają dane ze ścieków. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Badanie oparto na próbkach ścieków z Oslo, Bergen i Trondheim. Analizy wykonano w ramach europejskiego projektu obejmującego 115 miast w 2025 roku. Metoda pozwala określić poziom używania narkotyków w przeliczeniu na mieszkańców. Wyniki wskazują na wysoką pozycję Norwegii w Europie. Jednocześnie widoczne są zmiany w strukturze używanych substancji.
Spadek konopii, stabilny poziom kokainy

W Oslo odnotowano wyraźny spadek używania konopii w 2025 roku. Dane pochodzą z analizy ścieków. Informację potwierdza norweski Urząd ds. Zdrowia. To jeden z nielicznych pozytywnych trendów w badaniu. Spadek dotyczy stolicy, a nie całego kraju.

Jednocześnie poziom użycia kokainy w trzech badanych miastach utrzymał się na poziomie z 2024 roku. W dłuższej perspektywie w Oslo nastąpił jednak wyraźny wzrost. W ciągu pięciu lat użycie kokainy niemal się potroiło. Substancja jest używana głównie w weekendy. Często łączona z alkoholem.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

AA Norwegia - Masz problem z alkoholem? Możesz sobie pomóc!

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Polski Gabinet Stomatologiczny - SVELVIK i okolice Drammen

Ogłoszenia MojaNorwegia

Próbki pobiera się na wejściu do oczyszczalni w zwykłych tygodniach, bez świąt i nietypowych sytuacji, żeby wyniki lepiej odzwierciedlały codzienne warunki.

Próbki pobiera się na wejściu do oczyszczalni w zwykłych tygodniach, bez świąt i nietypowych sytuacji, żeby wyniki lepiej odzwierciedlały codzienne warunki.Fot. stock.adobe.com/standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norwegia wysoko w Europie, rośnie znaczenie innych substancji

Na tle Europy Norwegia wyróżnia się wysokim poziomem używania kilku narkotyków. Najwyższe poziomy amfetaminy odnotowano w Norwegii, Szwecji, Danii, Belgii, Holandii i Niemczech. Kraj znajduje się także w czołówce pod względem metamfetaminy. Wyniki wskazują na dużą dostępność substancji. Badanie opiera się na ujednoliconej metodzie porównawczej.

W Europie rośnie także używanie innych narkotyków. Ilość śladów kokainy w ściekach wzrosła o 22 proc. rok do roku. W ponad połowie miast odnotowano wzrost. Jeszcze szybciej rośnie ketamina, o 41 proc. w skali roku. W Norwegii wysokie wyniki w pojedynczych próbkach mogą wynikać z incydentów zrzutu substancji do systemu kanalizacyjnego.
Analizy pokazują także różnice w czasie używania poszczególnych substancji. Kokaina i MDMA są częściej używane w weekendy. Amfetamina utrzymuje podobny poziom przez cały tydzień. Dane ze ścieków zestawiane są z badaniami społecznymi. Wskazują, że około 5 proc. młodych dorosłych deklaruje użycie kokainy w ostatnim roku.
Edek
1 dzień temu
Co 10ty norek to cpun. Zadna nowosc
Yep
1 dzień temu
Chyba co piaty
Niezainteresowany
1 dzień temu
Optymista. Przedzial wiekowy 15-30 to 40% kolego. Nie ma imprezy bez. Do tego alko i skacza potem w centrum po zaparkowanych samochodach. Rozmawiajmy i tlumaczmy dalej. Efekt zaden
Kamil
22 godzin temu
Kraj ćpunów
Jaa
12 godzin temu
Napisali Edek i Kamilek dopijając kolejna flaszkę przy weekendzie
