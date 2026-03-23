Norwegia wśród liderów Europy. Wszystko wyjawiły... dane z kanalizy

Norwegia pozostaje w europejskiej czołówce pod względem używania narkotyków. Najnowsze analizy ścieków pokazują jednocześnie spadek używania konopii w Oslo. Dane wskazują też na rosnące znaczenie innych substancji.

Badanie oparto na próbkach ścieków z Oslo, Bergen i Trondheim. Analizy wykonano w ramach europejskiego projektu obejmującego 115 miast w 2025 roku. Metoda pozwala określić poziom używania narkotyków w przeliczeniu na mieszkańców. Wyniki wskazują na wysoką pozycję Norwegii w Europie. Jednocześnie widoczne są zmiany w strukturze używanych substancji.

Spadek konopii, stabilny poziom kokainy W Oslo odnotowano wyraźny spadek używania konopii w 2025 roku. Dane pochodzą z analizy ścieków. Informację potwierdza norweski Urząd ds. Zdrowia. To jeden z nielicznych pozytywnych trendów w badaniu. Spadek dotyczy stolicy, a nie całego kraju.



Jednocześnie poziom użycia kokainy w trzech badanych miastach utrzymał się na poziomie z 2024 roku. W dłuższej perspektywie w Oslo nastąpił jednak wyraźny wzrost. W ciągu pięciu lat użycie kokainy niemal się potroiło. Substancja jest używana głównie w weekendy. Często łączona z alkoholem.

Próbki pobiera się na wejściu do oczyszczalni w zwykłych tygodniach, bez świąt i nietypowych sytuacji, żeby wyniki lepiej odzwierciedlały codzienne warunki.

Norwegia wysoko w Europie, rośnie znaczenie innych substancji Na tle Europy Norwegia wyróżnia się wysokim poziomem używania kilku narkotyków. Najwyższe poziomy amfetaminy odnotowano w Norwegii, Szwecji, Danii, Belgii, Holandii i Niemczech. Kraj znajduje się także w czołówce pod względem metamfetaminy. Wyniki wskazują na dużą dostępność substancji. Badanie opiera się na ujednoliconej metodzie porównawczej.



W Europie rośnie także używanie innych narkotyków. Ilość śladów kokainy w ściekach wzrosła o 22 proc. rok do roku. W ponad połowie miast odnotowano wzrost. Jeszcze szybciej rośnie ketamina, o 41 proc. w skali roku. W Norwegii wysokie wyniki w pojedynczych próbkach mogą wynikać z incydentów zrzutu substancji do systemu kanalizacyjnego.

