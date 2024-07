Norwegia wprowadza sankcje na rosyjskie kutry. Pobyt w portach ograniczony do minimum

Dostęp rosyjskich kutrów ograniczono do trzech portów i wybranych terminali:



– Tromsø: nabrzeża 20, 21, 22, 23 i 38 w Breivika, Troms Freezing Terminal AS i Tromsø Mechanical AS,

– Båtsfjord: Dampskipskaia, Nessekaia i Neptunbukta,

– Kirkenes: Industrikaia, Dypvannskaia, Hurtigrutekaia, Sentrumskaia, Kimek AS, Tschudi Bulk Terminals AS i Henriksen Shipping Service AS.