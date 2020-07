Norwegia wciąż się zastanawia, kogo będzie wpuszczać. W sierpniu nowe postanowienia

– Wstyd to najlepszy przyjaciel koronawirusa – powiedział minister zdrowia i zachęcał do wykonywania testów. https://www.flickr.com/photos/statsministerenskontor/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

31 lipca odbyła się konferencja prasowa z udziałem reprezentantów norweskich władz, podczas której do informacji publicznej przekazano najnowsze postanowienia w związku z koronawirusem w kraju fiordów.

Jednocześnie podtrzymano postanowienie, że od 1 sieprnia przyjezdni z Belgii będą musieli poddać się 10-dniowej kwarantannie. Przedstawiciele rządu uczulają, że sytuacja w Europie i statystyki dotyczące liczby zachorowań na covid-19 są na tyle zmienne, że wkrótce do Belgii mogą dołączyć kolejne państwa. Wiadomo, że Polska wciąż ma zielone światło, jeśli chodzi o podróże do Norwegii.

Szefowie FHI wyrazili natomiast obawy w stosunku do zachowania młodych ludzi, którzy najmniej chętnie stosują środki ostrożności, by się nie zarazić. Ponieważ coraz więcej osób musi dojeżdżać do miejsca pracy publicznymi środkami lokomocji oraz wkrótce w Norwegii rozpocznie się rok szkolny, możliwe, w połowie sierpnia trzeba będzie nosić maseczki w autobusach czy tramwajach.