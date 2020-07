Norwegia w czołówce krajów Europy rozwijających cyfryzację. Polska w tyle, ale goni stawkę

Norwegia uplasowała się na trzecim miejscu wśród 30 krajów, które były badane. To awans w stosunku do roku ubiegłego, aż o dwa miejsca. Norwegowie wyprzedzili Danię i Królestwo Niderlandów.

Norwegowie poprawili także swój wynik w obrębie kapitału ludzkiego. Rząd zainwestował w studia na kierunku technologie informacyjno-komunikacyjne ICT (Information and communication technologies), co zaowocowało tym, że na rynku pracy przybyło wykwalifikowanych absolwentów rozwijających zagadnienia informatyczne, a na światowym rynku cyfryzacji podniosło znaczenie Norwegii jako światowego pioniera nowych technologii.



– Daje nam to dobrą podstawę do dalszej cyfryzacji Norwegii, szczególnie teraz, gdy podnosimy się po pandemii – przekazała w informacji prasowej Helleland.