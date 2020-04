Ponad 400 000 000 koron na łącze szerokopasmowe. To największa tego typu inwestycja w Norwegii

Politykom zależy, by dostęp do sieci i szybkie łącze miały także tereny mniej zaludnione i gorzej zurbanizowane. - Teraz, gdy wiele osób pracuje zdalnie, uczniowie uczą się w domach, ludzie komunikują się przez internet, widzimy, jak ważny jest internet zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców w Norwegii. Ta infrastruktura pozwala społeczeństwu normalnie funkcjonować - stwierdziła cytowana w komunikacie prasowym minister cyfryzacji. Poniżej: komunikat ministerstwa o przydzieleniu dotacji

- Vi tildeler nå over 400 millioner kroner til #bredbånd , og #distriktene vil få et rekordstort bredbåndsløft. Krisen vi nå er inne i viser hvor avhengig samfunnet vårt er av en god #digital #infrastruktur , sier @Lindacath #KoronaNorge https://t.co/iIPQnfk4yi pic.twitter.com/UIfhknX7x0

Pieniądze trafią tam, gdzie nikt nie chciał inwestować

Granty trafią przede wszystkim do tych obszarów w Norwegii, w których komercyjni operatorzy, którzy rocznie wydają ok. 10 mld koron na rozwój sieci szerokopasmowych, nie prowadzili inwestycji zapewniających odpowiedni zasięg. Chodzi o te okręgi, w których największa jest liczba mieszkańców żyjących w rejonach, gdzie brak dostępu do internetu szerokopasmowego.Najwięcej pieniędzy, bo ponad 76 730 mln NOK, stanowiącej ok.19 proc. całej sumy, trafi do Viken, a także Agder - ponad 75 mln NOK. Najmniej spośród wszystkich okręgów otrzyma Oslo - ok. 939 tys. koron.



Poniżej: podział dotacji ministerstwa, które trafią do poszczególnych okręgów: