Norwegia ułatwi połowy wielorybów. Resort idzie na rękę wielorybnikom

Trudna sytuacja przemysłu wielorybniczego zmobilizowała norweski rząd do złagodzenia wymogów dotyczących statków wypływających na połów. O zmianach pod koniec maja poinformowało Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Nærings- og fiskeridepartementet).

Połów wielorybów jest w Norwegii silnie zakorzenioną tradycją, ale od kilku lat mało rentownym zajęciem. W 2019 roku zaledwie 10 statków polowało na płetwala karłowatego (wieloryb minke) i schwytano 429 tych zwierząt przy limicie 1278 sztuk. Złagodzenie przepisów ma zwiększyć liczbę jednostek wypływających na połów. Teraz będzie wystarczyło, aby właściciel statku lub jeden z członków załogi uczestniczył w chwytaniu wielorybów w ciągu przynajmniej jednego roku z ostatnich sześciu lat. Ponadto statki, które zostały odsunięte od standardowego rybołówstwa lub odłowu, teraz będą mogły łowić wieloryby pod warunkiem, że spełnią wymogi techniczne - będą wyposażone w odpowiedni sprzęt i nie będą wykorzystywane do innych połowów.

Upadek przemysłu?

Do zmniejszającego się zainteresowania przemysłem wielorybniczym przyczyniają się także ruchy grup społecznych, które sprzeciwiają się działaniom norweskich władz. Petycja do rządu Norwegii “STOP gigantycznej rzezi wielorybów!” to jeden z przykładów, od 2017 roku podpisało ją prawie 3 mln ludzi z całego świata.