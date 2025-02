Za mało ludzi, sprzętu i pieniędzy: problemy norweskiej armii

W świetle ustaleń nowego raportu, pomimo podjętych w ostatnim czasie starań, stan modernizacji norweskiego wojska nie zadowala. Nie w sytuacji, gdy Europa powinna zwiększyć własny potencjał obronny, a nie liczyć na USA.

Eksperci z FFI (Forsvarets forskningsinstitut), norweskiej instytucji badawczej monitorującej stan rodzimego wojska, są zdania, iż przyjęty w ubiegłym roku przez Storting długoterminowy plan rozwoju armii na lata 2025-2036 jest co do zasady dobry, ale tempu realizowania go można już niestety sporo zarzucić. Dyrektor FFI Espen Skjelland ujął to następująco: „Potrzebujemy zmiany głębszych instynktów. Teraz liczy się czas”.

Brakuje też środków finansowych (wskazana w raporcie brakująca kwota – 78 miliardów koron w perspektywie 12 lat; to i dużo, i niedużo – na tle zagwarantowanej w zeszłym roku sumy 1635 miliardów) oraz sprzętu – powinno się na przykład szybciej i intensywniej uzupełniać zapasy amunicji do czołgów i pocisków rakietowych, a także dronów i innych nowoczesnych pojazdów bezzałogowych. Należy przy tym pamiętać o zdroworozsądkowej kolejności:

– To, co jest najpilniejsze, to posiadanie solidnych zapasów pocisków, amunicji, części zamiennych i zdolności do naprawiania ubytków. Kiedy już to osiągniemy, będziemy mogli myśleć o obronie powietrznej, zdolności do wykrywania okrętów podwodnych i posiadaniu precyzyjnej naziemnej broni dalekiego zasięgu – wyjaśnił szef FFI.