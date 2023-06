Norwegia szykuje się na kryzys. Premier: sytuacja jak w latach 80.

Premier Jonas Gahr Støre podsumował pierwsze półrocze 2023 roku. Zwrócił uwagę na problemy, z którymi zmaga się Norwegia. Panującą sytuację porównał do kryzysu z lat osiemdziesiątych. W rozmowie z dziennikarzami ocenił gotowość państwa na możliwe spowolnienie gospodarcze i wzrost bezrobocia.

Støre zaznaczył, że od momentu objęcia urzędu w październiku 2021 roku, jego rząd zmagał się z wieloma trudnościami. Do najważniejszych zaliczył problemy gospodarcze wynikające z pandemii koronawirusa, wzrost cen energii elektrycznej wynikający z inwazji Rosji na Ukrainę oraz rosnące stopy procentowe. Dodał, że wyzwaniem dla wszystkich okazał się wzrost cen. – To problem dla rodzin, które płacą wyższe raty kredytów, a ceny wszystkiego, czego potrzebują, szybują w górę. [...] Firmom trudniej jest zaplanować własną produkcję. Wzrost cen jest czymś, co musimy opanować i doprowadzić do obniżek – mówił 29 czerwca premier.