Norwegia staje się sercem europejskiej AI. OpenAI uruchamia Stargate Norway

To pierwsza tak duża inwestycja OpenAI w Europie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W Norwegii uruchomiono projekt Stargate Norway — pierwszą europejską inicjatywę centrum danych OpenAI, realizowaną w ramach programu OpenAI for Countries. Projekt ten stanowi kluczowy element infrastruktury sztucznej inteligencji w Europie i ma na celu wspieranie lokalnych użytkowników, firm i instytucji.

Projekt Stargate Norway jest częścią platformy Stargate — globalnej infrastruktury OpenAI. Ma on wspierać rozwój technologii AI w Norwegii i Europie poprzez zapewnienie dużych mocy obliczeniowych. Celem jest wsparcie użytkowników, w tym deweloperów, naukowców i startupów. Liczba aktywnych użytkowników ChatGPT w Norwegii wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatniego roku, z przewagą użytkowników poniżej 35 roku życia.

Inwestycja warta miliardy

Partnerami projektu są firmy Nscale — dostawca infrastruktury AI działający w Europie i Ameryce Północnej — oraz Aker, posiadający wieloletnie doświadczenie w sektorze energetycznym i przemysłowym. Ośrodek zostanie zaprojektowany i zbudowany przez Nscale i będzie posiadać strukturę wspólnego przedsiębiorstwa (JV), którego właścicielami będą Nscale i Aker w równych częściach.



Planowana moc to 230 MW, z możliwością rozbudowy o kolejne 290 MW. Zakłada się dostawę 100 tys. układów GPU NVIDIA do końca 2026 r. Początkowa faza inwestycji opiewa na około 1 mld USD, czyli ok. 10 mld NOK, z czego Aker i Nscale wniosą po 250 mln USD kapitału własnego.