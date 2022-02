Norwegia reaguje na rosyjską inwazję: ambasada przeniesiona do Polski, kolejni żołnierze trafią na wschód

[ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY] Trwa trzeci dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W nocy z 25 na 26 lutego trwały ataki na m.in. stolicę państwa – Kijów. Jak relacjonują ukraińskie władze, od początku wojny zginęło 3 500 rosyjskich żołnierzy, a kolejne 200 trafiło do niewoli. Zniszczono również 14 samolotów, osiem helikopterów i 102 czołgi, a także ponad 530 innych pojazdów wojskowych. W wyniku walk śmierć poniosło również 198 Ukraińców, w tym troje dzieci.

Ambasada Norwegii przeniesiona do Warszawy

24 lutego ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że Ambasada Królestwa Norwegii w Kijowie zostanie przeniesiona do Lwowa. W skutek pogorszenia bezpieczeństwa w zachodniej części kraju, placówka pozostała zamknięta. Służby dyplomatyczne w czwartek wieczorem przygotowywały się do opuszczenia Ukrainy. Szefowa resortu dyplomacji Anniken Huitfeldt poinformował w piątek, 25 lutego, że siedziba norweskiej ambasady na Ukrainie została przeniesiona do Polski. – Nie możemy pomóc naszym obywatelom na Ukrainie – skomentowała.



Jak czytamy w komunikacie wydanym 26 lutego, tymczasową siedzibą placówki będzie Warszawa. Obywatele norwescy przebywający na Ukrainie, którzy chcą skontaktować się ze służbami dyplomatycznymi, mogą zadzwonić do centrum operacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod numer (+47) 23 95 00 00 lub wysłać e-mail na adres 247@mfa.no, czytamy w komunikacie prasowym.