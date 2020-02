Norwegia poprowadzi ćwiczenia wojsk NATO. Mieszkańców czekają duże utrudnienia

W związku z ćwiczeniami NATO na pewne niedogodności muszą przygotować się też sami mieszkańcy Norwegii. Oprócz zwiększonego ruchu na drogach czy nadmiernego hałasu, trzeba też uważać na wprowadzone przez wojsko ograniczenia – w większości Nordland, Troms oraz Finnmark już od 24 lutego do 24 marca obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania z powietrza. Oznacza to, że wszyscy właściciele dronów muszą w tym czasie dostosować się do wprowadzonych przepisów – złamanie zasad może bowiem prowadzić do odpowiedzialności karnej.Dokładny obszar, w którym obowiązuje zakaz, można sprawdzić na stronie norweskich Państwowych Służb Bezpieczeństwa (Nasjonal sikkerhetsmyndighet).