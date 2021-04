Norwegia pójdzie w ślady Danii. Jest zielone światło dla paszportów szczepionkowych

Zaświadczenie o szczepieniu ma stanowić połączenie statusu osoby zaszczepionej i wyniku testu na koronawirusa. stock.adobe.com/licencja standardowa

Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) wyraził pozytywną opinię odnośnie stosowania w Norwegii tzw. paszportów szczepionkowych. Jak 4 kwietnia zapewniał minister zdrowia Bent Høie, rząd we współpracy z unią Europejską opracowuje właśnie zaświadczenie o szczepieniu, które ma stanowić połączenie statusu osoby zaszczepionej i wyniku testu na koronawirusa.

Chęć Norwegii do korzystania z paszportów szczepionkowych potwierdziła w rozmowie z NRK dyrektor FHI, Camilla Stoltenberg. Podkreśliła jednocześnie, że kraj fiordów chce dostosować się do wymogów unijnych w tej kwestii, ale Instytut Zdrowia Publicznego i Urząd ds. Zdrowia nie otrzymały jeszcze oficjalnego zlecenia UE, by zbadać zasadność wprowadzenia takich dokumentów do użytku w Norwegii.

Również premier Norwegii Erna Solberg, prezentując 7 kwietnia plan stopniowego otwierania kraju fiordów, oświadczyła, że rząd pracuje już nad projektem certyfikatu, który poświadczy, że dana osoba została zaszczepiona, poddała się testowi na koronawirusa lub przeszła zakażenie.

Zaszczepieni pomogą ożywić kulturę i sport Jak powiedział minister Høie, władze szukają możliwości połączenia prostych rozwiązań cyfrowych do sprawdzania, czy ludzie zostali zaszczepieni albo przebadani. Ma to otworzyć zarówno możliwość podróżowania po Europie, jak i dostęp do konkretnych usług na szczeblu krajowym.

Paszporty szczepionkowe zaczął już m.in. stosować jeden ze skandynawskich sąsiadów, Dania, gdzie upatruje się w nich nadziei na zdynamizowanie życia kulturalnego i sportowego. Status szczepionego po częściowym otwarciu społecznym uprawnia w Danii np. do pójścia do fryzjera, do teatru czy na siłownię.

Trudno będzie uniknąć podziałów Szefowa FHI zaznaczyła na łamach NRK, że wyzwaniem będzie takie skonstruowanie zasad korzystania z paszportów covidowych, by nie generowały niesprawiedliwych sytuacji dla grup niezaszczepionych. Certyfikat szczepienia zgodny z międzynarodowymi zaleceniami będzie musiał powstać w Norwegii dodatkowo z uwzględnieniem kwestii zarówno etycznych, naukowych, jak i prawnych.

Jak zapowiedziała premier Solberg, rząd rozważy wdrożenie osobnych przepisów dla zaszczepionych osób, np. zasady kwarantanny w przypadku zakażenia, kwarantanny wjazdowej i tzw. kwarantanny oczekującej.