Norwegia podaje rękę, talibowie obiecują poprawę: oświadczenie po kontrowersyjnym spotkaniu w Oslo

Norweski rząd twierdzi, że styczniowe spotkanie w Oslo to pretekst do wystawienia jasnych żądań talibom. Do działań na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców Afganistanu wezwały społeczność międzynarodową, m.in. UE i USA. – Rozumiemy, że taka wizyta wywołała reakcję i w pełni to rozumiemy. To mogło być trudne szczególnie dla osób, które straciły kogoś w Afganistanie. Wartości talibów są dalekie od naszych, ale musimy zmierzyć się z zastaną sytuacją. Taka forma rozmów jest ważna, by zapobiec katastrofie humanitarnej – dodała minister spraw zagranicznych.