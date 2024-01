Norwegia pod wodą. Służby ostrzegają przed powodzią i osuwiskami

Silne opady deszczu i wody roztopowe doprowadził do kolejnego chaosu pogodowego w zachodniej, południowej i wschodniej Norwegii. Meteorolodzy ostrzegają, że w najbliższych godzinach sytuacja może pogorszyć się i doprowadzić do osuwisk. Dodatkowym problemem stały się podmuchy wiatru oraz występujące naprzemiennie dodatnie i ujemne temperatury.

Symbolem poniedziałkowego kryzysu pogodowego stało się Bergen i otaczający miasto okręg Vestland. Silne opady deszczu, roztopy oraz towarzyszący im wiatr doprowadziły do zalania miejsc użyteczności publicznej, piwnic, stacji paliw oraz salonów samochodowych. Ekstremalne warunki doprowadziły do pęknięcia wodociągu. Wylewająca się woda dotarła do lokali położonych w najbardziej reprezentacyjnej dzielnicy miasta – Bryggen.



Jak informują meteorolodzy, w zachodniej części kraju fiordów spadło średnio 40-50 mm deszczu, lokalnie opady były większe. Z powodu osuwisk oraz ryzyka występowania kolejnych zamknięto część trasy E16. To jedna z głównych dróg wyjazdowych z Bergen, między Trengereid i Voss. Zlokalizowane na obszarze gminy odwołały również część zajęć w szkołach.



Poniżej: zamknięto odcinek prowadzący przez Evanger, Dale i Vaksdal.