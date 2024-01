Atak zimy sparaliżował Norwegię: zamknięte szkoły, komunikacja miejska z problemami

Silne opady śniegu i mocne podmuchy wiatru utrudniają funkcjonowanie mieszkańcom wschodniej i południowej Norwegii. Po raz kolejny doszło do odwołań i opóźnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Problemy dotknęły także pasażery lotnisk. Niektóre gminy poinformowały o zamknięciu szkół.

Największe problemy dotknęły regionów Vestfold, Telemark, Agder i Østfold. Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) wystosował apel do kierowców na wskazanym obszarze. Prosi w nim, by zrezygnować z podróży samochodem do momentu poprawy sytuacji meteorologicznej. Choć kryzys rozpoczął się w godzinach porannych, załamanie pogody ma nadejść w ciągu dnia. W ciągu 24 godzin w gminach regionu ma spaść od 25 do 35 centymetrów śniegu. Lokalnie pokrywa może sięgać 40 centymetrów.



Dodatkowy problem stanowi wiatr. Silne podmuchy odczuwalne są m.in. w rejonach sąsiadujących z Oslofjordem. Przyczyniają się do tworzenia zasp śnieżnych i zawiei, które są szczególnie niebezpieczne na drogach.