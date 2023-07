Norwegia ofiarą kolejnego ataku hakerskiego? Portale mediów i policji zagrożone

Strony internetowe policji, Policyjnej Służby Bezpieczeństwa (PST) oraz redakcji z grupy Schibsted były narażone na cyberatak. Problemy odnotowano w czwartek, 27 lipca po południu. Śledczy nie wykluczają celowych działań hakerskich.

Kilkugodzinne problemy odnotowały m.in. Bergens Tidende, Aftenposten i Stavanger Aftenblad. Użytkownicy, chcący skorzystać z portali redakcji, otrzymywali komunikat o odmowie usługi. Oznacza to, że baza danych domu mediowego była zalewana żądaniami, przez które realni czytelnicy byli „spychani na koniec kolejki” w dostępie do stron internetowych.



Na atak narażony był także portal Finn.no. Witryna z ogłoszeniami należy do szerokiego portfela grupy Schibsted.