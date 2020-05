Norwegia odmraża kulturę. Od dziś m.in. pierwsze seanse kinowe

Od dziś otwierają się na publiczność między innymi drzwi Teatru Narodowego (Nationaltheatret) unsplash.com/ creative commons

Od 7 maja w kraju fiordów otwarte będą teatry, kina i inne instytucje kultury. Korzystać z nich będą mogły grupy do 50 osób przy zachowaniu środków ostrożności.

Po raz pierwszy od dwóch miesięcy swoje drzwi dla publiczności otworzy między innymi kino Ringen w Oslo. – Chcemy mieć pewność, że robimy to dobrze i dlatego bardzo ostrożnie otwieramy się w jednym centrum kinowym – wyjaśnia dyrektor programowy Nordisk Film Kino, Christin Berg w rozmowie z NRK.



Zachowanie środków bezpieczeństwa jest podstawą do funkcjonowania placówek kulturalnych w czasach koronawirusa. W bilet będzie można się zaopatrzyć tylko drogą elektroniczną, zakupy odbywać się mają bezgotówkowo.



Branżowa organizacja Film & Kino przedstawiła propozycję środków zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji. Podjęte kroki oparte są na informacjach uzyskanych od Virke, Międzynarodowej Uni Kin UNIC, kilku norweskich kin, a także na przepisach dotyczących centrów fitness, muzeów i fryzjerów.

Bezpieczeństwo przede wszystkim Już od czwartku będzie można wybrać się także do między innymi Teatru Norweskiego (Det Norske Teatret) w Oslo, który przygotował specjalny program skierowany do dzieci. W trosce o najmłodszych widzów, mimo dozwolonych 50 uczestników, organizatorzy zdecydowali się na udostępnienie 38 biletów na pokaz. Wynika to z konieczności zachowania przynajmniej metrowego odstępu między osobami biorącymi udział w wydarzeniu.

W placówkach kulturalnych będzie można znaleźć informacje o środkach mających na celu ograniczenie infekcji podczas wizyty. Photo by Felix Mooneeram on Unsplash

Chociaż radość z podjętych przez władze decyzji jest duża, środowisko artystów wciąż martwi się o kwestie finansowe. W prawdzie jest zgoda na przyjmowanie gości, ale ich liczba może być niewystarczająca do utrzymania instytucji kulturalnych. Naprzeciw tym obawom wychodzi minister kultury Abid Raja. – Rozumiem, że nie jest to opłacalne dla wielu instytucji, dlatego chcę nawiązać dialog, aby dowiedzieć się w jaki sposób możemy znaleźć praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie – napisał w wiadomości do NRK.

Coraz bliżej normalności Umożliwienie odwiedzania ośrodków kulturalnych to kolejny, po między innymi wznowieniu działalności przedszkoli oraz powrotu do pracy fryzjerów i psychologów, krok w stronę normalizacji. Jeśli kontrola nad rozprzestrzenianiem się wirusa będzie utrzymana, rząd ma się zastanowić nad zezwoleniem organizacji wydarzeń z udziałem do 200 osób.