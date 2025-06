Norwegia niemal wzorcowo, Polska wśród homofobów Europy. Nowy ranking ILGA-Europe

Polska kolejny raz znalazła się w gronie państw Europy o najbardziej nieprzyjaznych warunkach dla społeczności LGBTI – wynika z najnowszego raportu ILGA-Europe. W rankingu podkreślono falę dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBTI w Polsce. Jednocześnie Norwegia pozostaje w czołówce krajów europejskich, które konsekwentnie promują równość i prawa osób LGBTI.

Tęczowa mapa 2025. Uwzględnia dane od stycznia do grudnia 2024 roku.Il. ILGA-Europe

Dlaczego Polska wypada tak źle w rankingu?

Z raportu ILGA-Europe wynika, że Polska boryka się z poważnymi problemami dotyczącymi przemocy (słownej i fizycznej) na tle homofobicznym, które często pozostają bez odpowiedniej reakcji organów ścigania. Autorzy dokumentu wskazują, że osoby LGBTI w Polsce spotykają się z regularnymi przypadkami dyskryminacji w przypadku zgromadzeń, pobieraniu edukacji oraz w dostępie do usług publicznych



Polityczne narracje promujące tzw. tradycyjne wartości i określające społeczność LGBTI jako zagrożenie społeczne przyczyniają się do wzrostu uprzedzeń i agresji, twierdzą autorzy raportu. Ich wpływ jest dodatkowo wzmacniany przez część mediów oraz polityków, którzy wykorzystują tę tematykę do mobilizacji elektoratu konserwatywnego.