Norwegia nie poradziła sobie ze szczepieniami na COVID-19: kraj fiordów w ogonie Europy

Dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pokazują jasno – Norwegia nie poradziła sobie ze szczepieniami na COVID-19. Kraj fiordów zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie w rankingu przyjęcia minimum jednej dawki preparatu przez mieszkańców. Po drugiej stronie zestawienia dominują Finowie oraz Islandczycy.

Przynajmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19 przyjęło 37,5 proc. mieszkańców kraju fiordów, wynika z danych ECDC. Gorsze wyniki osięgnęli Łotysze (33,4 proc.), Rumuni (29,1 proc.) oraz Bułgarzy (15,8 proc.). W Polsce odsetek osób, które przyjęły chociaż jedną porcję preparatu, kształtuje się na podobnym poziomie co we Francji, Szwecji oraz Hiszpanii i wynosi 52,4 proc. Zestawienie zdominowała Islandia. 75,9 proc. mieszkańców kraju przyjęło przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Wysoki odsetek odnotowały także Malta (69,6 proc.), Węgry (66,2 proc.), Finlandia (65,4 proc.) i Belgia (64,1 proc.).



Do 22 czerwca 2021 roku na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego przynajmniej jedną dawkę preparatu na COVID-19 przyjęło 54,8 proc. osób powyżej 18 roku życia. Odpowiada to ponad 196 mln szczepionek.