Norwegia nie chce przepuścić rosyjskiego transportu na Svalbard. Chodzi o siedem ton żywności

Na zdjęciu: przejście graniczne w Storskog. Fot. Clemensfranz, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Rosyjski transport 20 ton produktów utknął na granicy z Norwegią. W dwóch kontenerach kierowanych na Svalbard znajduje się m.in. siedem ton żywności. Ambasada Federacji Rosyjskiej zaapelowała do Norwegów o zaprzestanie wstrzymywania przejazdu. – To grozi katastrofą humanitarną wywołaną przez człowieka – twierdzą Rosjanie.

W ostatnim tygodniu maja list z Ambasady FR w Oslo trafił do gubernatora Svalbardu oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dołączono do niego pismo Aleksandra Wesełowa, dyrektora rosyjskiej firmy wydobywczej Trust Arktikugol, która ma siedzibę w Barentsburgu. – Rosyjskie firmy transportowe z Murmańska, które normalnie mijają Storskog w drodze do portu Tromsø w celu dalszej podróży morskiej do Barentsburga, są zatrzymywane na granicy od 29 kwietnia – przypomniał Wesełow.