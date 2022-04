Norwegia nastawia się na przyjęcie 60 000 uchodźców. To najwięcej od 2015 roku

Każdego dnia do Norwegii przyjeżdża średnio 250 uchodźców. Na zdjęciu ludzie ukrywający się przed ostrzałem w Charkowie. depositphotos.com/ Fotoreserg/ tylko do użytku redakcyjnego/

Norwegia przyjęła do tej pory 13 tys. uchodźców z Ukrainy. Kraj fiordów nastawia się jednak na udzielenie azylu w bieżącym roku nawet pięć razy większej liczbie osób uciekających ze Wschodu przed wojną. Zakłada to jeden ze scenariuszy, o jakich poinformował Urząd ds. Imigracji (UDI) podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Ostatnio tyle osób uciekło do Norwegii z Syrii

W tym momencie istnieją obawy, czy Norwegia dysponuje niezbędną infrastrukturą do przyjęcia kilkudziesięciu tysięcy osób uciekających przed wojną. Będzie to największy w historii napływ uchodźców do Norwegii. Z ostatnią taką falą azylantów uciekających przed wojną kraj fiordów miał do czynienia w 2015 roku. Wówczas do Norwegii przybyło 33 tys. uchodźców, głównie Syryjczyków.