Norwegia najzimniejszym miejscem Europy. Mróz utrzyma się do Wielkanocy?

Wiosenna pogoda zawita m.in. do Oslo. W okresie od 27 marca do 2 kwietnia spodziewana jest temperatura od + 3°C do + 13°C. W świąteczną niedzielę i poniedziałek spodziewane są także niewielkie opady deszczu. W pozostałych miastach progozowane jest:1. Trondheim – od + 2°C do 11°C,2. Bergen – od + 4°C do 13°C,3. Stavanger – od + 5°C do 12°C,4. Kristiansand – od + 5°C do 12°C,5. Bodø – od - 4°C do + 4°C,6. Tromsø – od - 8°C do + 2°C.Na południu, wschodzie i zachodzie Norwegii spodziewane są także opady deszczu. Na obszarach górskich zamienią się w opady śniegu. W środę, 27 marca Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) wydał ostrzeżenie dla części kierowców. Na trasach Drammen – Hokksund (E134) i Sollihøgda – Hønefoss (E16) występują zatory drogowe. W wielu miejscach kraju, przez wzgląd na opady, widoczność jest utrudniona.Służby przypominają, że wielkanocne podróży najlepiej planować z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez Statens vegvesen