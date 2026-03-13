Norwegia na celowniku USA. W tle oskarżenia o "szkodzenie amerykańskiej gospodarce"

Redakcja

13 marca 2026 09:07

Tylko nieliczne kraje zostały oficjalnie uznane przez USA za manipulujące kursem walutowym. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

USA rozpoczynają dochodzenie wobec 16 państw, w tym Norwegii. Waszyngton chce sprawdzić, czy polityka handlowa szkodzi amerykańskiej gospodarce. W raporcie pojawia się także zarzut o "sztucznie zaniżany" kurs korony norweskiej.

Amerykański przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer ogłosił w środę, 11 marca rozpoczęcie dochodzenia wobec 16 krajów. Informację przekazało Biuro Przedstawiciela Handlowego USA (USTR). Postępowanie dotyczy nadprodukcji w sektorach przemysłowych, która według USA może uderzać w amerykańskie firmy. Wśród państw objętych analizą znalazła się także Norwegia.
Dochodzenie w sprawie nadprodukcji

USA sprawdzą politykę produkcyjną i przemysłową wybranych państw. Chodzi o działania, które mogą być uznane za "nieuzasadnione lub dyskryminujące". Według USTR takie praktyki mogą obciążać amerykański rynek pracy. Analiza ma wykazać, czy nadprodukcja w innych krajach wypiera produkcję w USA. Administracja wskazuje także na możliwy wpływ takich działań na inwestycje w amerykańskim przemyśle.

Jamieson Greer podkreślił, że USA nie chcą już "poświęcać własnej bazy przemysłowej". Według niego część partnerów handlowych produkuje znacznie więcej, niż jest w stanie zużyć na własnym rynku. Nadwyżki trafiają następnie na rynki zagraniczne. W ocenie USTR może to utrudniać rozwój produkcji w Stanach Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa wskazuje, że chce przenosić kluczowe łańcuchy dostaw z powrotem do USA.
Paragraf 301 był wcześniej wykorzystywany przez USA w sporach handlowych z Chinami.

Zarzuty dotyczące norweskiej korony

W raporcie USTR pojawił się także wątek norweskiej polityki walutowej. Amerykańska administracja twierdzi, że Norwegia prowadzi działania utrzymujące koronę na "sztucznie niskim poziomie". Według raportu ma to związek z wymianą dochodów z ropy naftowej na waluty obce. Chodzi głównie o dolary amerykańskie. Operacje mają być prowadzone przez państwowe lub kontrolowane przez państwo spółki.

USTR zwraca uwagę, że Norwegia posiada znaczną nadwyżkę w handlu zagranicznym. Wynika między innymi z eksportu ropy i owoców morza. Norges Bank wskazuje, że wymiana walut związana jest z obsługą budżetu państwa oraz transferami do funduszu majątkowego. Bank podkreśla, że działania nie mają na celu wpływu na kurs walutowy. Zaznacza także, że kwoty są niewielkie w porównaniu z dziennym obrotem na rynku walutowym.
Kraje objęte dochodzeniem mogą przekazywać do USTR swoje stanowiska i komentarze. Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia. Zaplanowano także publiczne wysłuchanie, które ma odbyć się 5 maja. Amerykańska administracja prowadzi równolegle działania związane z polityką celną po wyroku Sądu Najwyższego USA, który zakwestionował część wcześniejszych ceł. Przedstawiciele biznesu w Norwegii wskazują, że nowe postępowanie zwiększa niepewność dla firm działających na rynku amerykańskim.
Komentarze (11)
Maryla
7 godzin temu
Veto prezydenta w sprawie pożyczki Safe która ma ubezwłasnowolnić Polskę jak KPO. Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego
b
7 godzin temu
Ale to musi generować wściekłość - nie tylko dlatego, że odrzuca coś, co europejskiego czyli wiadomo, że lepszego. Drugi cios nadchodzi z tego, że to ma być polskie. O jezu, znowu polskie, obciachowe, PRLowskie, zaściankowe. A jakby tego było mało, to teraz najgorsze - to pokazuję jak powinien wyglądać model działania większości ludzi - czyli oszczędzamy, inwestujemy a potem kupujemy! Prawie 40 lat propagandy banków i innych bocianów, że przecież kredyt, kredyt najlepszy na wszystko. Mała ratka, sama radość.

Cała zachodnia gospodarka, zaryzykuję stwierdzenie, że cała zachodnia ekonomia opiera się na kredycie, odsetkach i pożyczaniu, najlepiej na nieoddanie - bo im dłużej się kredyt rolluje tym więcej odsetek.
