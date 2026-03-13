Norwegia na celowniku USA. W tle oskarżenia o "szkodzenie amerykańskiej gospodarce"

USA rozpoczynają dochodzenie wobec 16 państw, w tym Norwegii. Waszyngton chce sprawdzić, czy polityka handlowa szkodzi amerykańskiej gospodarce. W raporcie pojawia się także zarzut o "sztucznie zaniżany" kurs korony norweskiej.

Amerykański przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer ogłosił w środę, 11 marca rozpoczęcie dochodzenia wobec 16 krajów. Informację przekazało Biuro Przedstawiciela Handlowego USA (USTR). Postępowanie dotyczy nadprodukcji w sektorach przemysłowych, która według USA może uderzać w amerykańskie firmy. Wśród państw objętych analizą znalazła się także Norwegia.

Dochodzenie w sprawie nadprodukcji USA sprawdzą politykę produkcyjną i przemysłową wybranych państw. Chodzi o działania, które mogą być uznane za "nieuzasadnione lub dyskryminujące". Według USTR takie praktyki mogą obciążać amerykański rynek pracy. Analiza ma wykazać, czy nadprodukcja w innych krajach wypiera produkcję w USA. Administracja wskazuje także na możliwy wpływ takich działań na inwestycje w amerykańskim przemyśle.



Jamieson Greer podkreślił, że USA nie chcą już "poświęcać własnej bazy przemysłowej". Według niego część partnerów handlowych produkuje znacznie więcej, niż jest w stanie zużyć na własnym rynku. Nadwyżki trafiają następnie na rynki zagraniczne. W ocenie USTR może to utrudniać rozwój produkcji w Stanach Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa wskazuje, że chce przenosić kluczowe łańcuchy dostaw z powrotem do USA.

Paragraf 301 był wcześniej wykorzystywany przez USA w sporach handlowych z Chinami.

Zarzuty dotyczące norweskiej korony W raporcie USTR pojawił się także wątek norweskiej polityki walutowej. Amerykańska administracja twierdzi, że Norwegia prowadzi działania utrzymujące koronę na "sztucznie niskim poziomie". Według raportu ma to związek z wymianą dochodów z ropy naftowej na waluty obce. Chodzi głównie o dolary amerykańskie. Operacje mają być prowadzone przez państwowe lub kontrolowane przez państwo spółki.



USTR zwraca uwagę, że Norwegia posiada znaczną nadwyżkę w handlu zagranicznym. Wynika między innymi z eksportu ropy i owoców morza. Norges Bank wskazuje, że wymiana walut związana jest z obsługą budżetu państwa oraz transferami do funduszu majątkowego. Bank podkreśla, że działania nie mają na celu wpływu na kurs walutowy. Zaznacza także, że kwoty są niewielkie w porównaniu z dziennym obrotem na rynku walutowym.

Kraje objęte dochodzeniem mogą przekazywać do USTR swoje stanowiska i komentarze. Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia. Zaplanowano także publiczne wysłuchanie, które ma odbyć się 5 maja. Amerykańska administracja prowadzi równolegle działania związane z polityką celną po wyroku Sądu Najwyższego USA, który zakwestionował część wcześniejszych ceł. Przedstawiciele biznesu w Norwegii wskazują, że nowe postępowanie zwiększa niepewność dla firm działających na rynku amerykańskim.