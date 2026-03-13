Norwegia na celowniku USA. W tle oskarżenia o "szkodzenie amerykańskiej gospodarce"
13 marca 2026 09:07
Tylko nieliczne kraje zostały oficjalnie uznane przez USA za manipulujące kursem walutowym. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Dochodzenie w sprawie nadprodukcji
Jamieson Greer podkreślił, że USA nie chcą już "poświęcać własnej bazy przemysłowej". Według niego część partnerów handlowych produkuje znacznie więcej, niż jest w stanie zużyć na własnym rynku. Nadwyżki trafiają następnie na rynki zagraniczne. W ocenie USTR może to utrudniać rozwój produkcji w Stanach Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa wskazuje, że chce przenosić kluczowe łańcuchy dostaw z powrotem do USA.
Paragraf 301 był wcześniej wykorzystywany przez USA w sporach handlowych z Chinami.Fot. wikimedia.org/ fot. Gage Skidmore/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Zarzuty dotyczące norweskiej korony
USTR zwraca uwagę, że Norwegia posiada znaczną nadwyżkę w handlu zagranicznym. Wynika między innymi z eksportu ropy i owoców morza. Norges Bank wskazuje, że wymiana walut związana jest z obsługą budżetu państwa oraz transferami do funduszu majątkowego. Bank podkreśla, że działania nie mają na celu wpływu na kurs walutowy. Zaznacza także, że kwoty są niewielkie w porównaniu z dziennym obrotem na rynku walutowym.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Cała zachodnia gospodarka, zaryzykuję stwierdzenie, że cała zachodnia ekonomia opiera się na kredycie, odsetkach i pożyczaniu, najlepiej na nieoddanie - bo im dłużej się kredyt rolluje tym więcej odsetek.