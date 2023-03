Norwegia królestwem recyklingu? Mieszkańcy zadbali o odzysk 1,5 mld puszek i butelek

Tylko w 2022 roku Norwegowie przekazali do recyklingu 1,5 mld butelek i puszek. Odpady przekazywane są do automatów ustawionych w sklepach. Rekord pobiła placówka w Lillestrøm (Viken), która przyjęła 8,16 mln zużytych opakowań.

Jak wynika z danych Infinitum – operatora norweskiego systemu kaucyjnego – mieszkańcy Norwegii oddali w 2022 roku 921 mln puszek i 601 mln butelek. Przyczyniło się to do przetworzenia 21,6 tys. ton plastiku i 13,2 tys. ton aluminium. Najwięcej odpadów przeznaczonych do recyklingu przyjęła placówka OBS Lillestrøm. Jako jedyna przekroczyła poziom ośmiu milionów. Centrum handlowe dysponuje nowoczesnym automatem, który jednocześnie przyjmuje cały pakiet butelek lub puszek. W większości maszyn odpady przekazywane są po jednej sztuce. – System kaucyjny ułatwia ponowne wykorzystanie wszystkich tego typu materiałów. Jesteśmy zadowoleni, że możemy się do tego przyczynić – komentuje Marcus Løkkeberg, kierownik OBS Lillestrøm.

Norwegia przykładem dla świata?

Norweski system depozytowy, nazywany także systemem kaucyjnym, uchodzi za najlepszy model ułatwiający recykling puszek i butelek. Od 2018 roku kaucja wynosi dwie korony za opakowania o pojemności do 0,5 litra i trzy korony za większe. Opłaca się ją w momencie kupowania wybranego napoju. Procedurę uruchomiono po raz pierwszy 3 maja 1999 roku. Początkowo do recyklingu przekazywano jedynie puszki aluminiowe i stalowe. Później do systemu włączono butelki plastikowe. – Wszystkie materiały użyte do produkcji puszek i butelek są używane w kółko. W praktyce jest to gospodarka o obiegu zamkniętym – chwali Randi Haavik Varberg, przedstawiciel Infinitum.