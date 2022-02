Norwegia i Polska odpowiadają na rosyjską agresję. „Nikt nie wie, jak działa głowa Putina”

Trwa piąty dzień walk na Ukrainie. Świat coraz mocniej piętnuje rosyjską agresję. Międzynarodowe sankcje dotknęły wszystkich sfer życia publicznego w Rosji. Z atakowanymi Ukraińcami solidaryzują się m.in. sportowcy i politycy z Polski oraz Norwegii.

Putin grozi krajom nordyckim. „Nikt nie wie, jak działa głowa Putina”

25 lutego, dzień po zaatakowaniu Ukrainy, prezydent Rosji Władimir Putin groził Szwecji i Finlandii. Jego służby dyplomatyczne stwierdziły, że jeżeli państwa pod wpływem konfliktu wstąpią do NATO, decyzja spotka się ze zdecydowaną reakcją Rosji. – Włączenie Finlandii i Szwecji do NATO będzie miało poważne konsekwencje militarne i polityczne – stwierdziła w rozmowie z agencją TASS rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Jej słowa spotkały się z natychmiastową odezwą rządów Szwecji i Finlandii. Przedstawiciele obu państw zaznaczyli, że nadal będą współpracowały z Sojuszem Północnoatlantyckim, m.in. przez wzgląd na obecność sił pływających po Bałtyku. – W Szwecji to my decydujemy o naszej polityce bezpieczeństwa – skwitowała premier Magdalena Andersson podczas konferencji prasowej.



Stanowisko w sprawie bezpieczeństwa krajów nordyckich zajęła także była premier Norwegii, Erna Solberg. – W tej chwili nic nie wskazuje na podwyższone zagrożenie dla Norwegii. To może się oczywiście zmienić, bo niestety nikt z nas nie wie, jak działa głowa Putina – stwierdziła w rozmowie z NRK. Doceniła także wsparcie militarne, który norweski rząd przekaże ukraińskiej armii.