Norwegia doczeka się nikotyny w e-papierosach. Zmiana prawa trwała siedem lat

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem, który umożliwi sprzedaż e-papierosów zawierających nikotynę. Obecne przepisy zabraniają sprzedaży płynów, które zawierają substancję. Handel ma być obłożony obostrzeniami.

Liquidy służące do uzupełniania e-papierosów – sprzedawane w Norwegii – nie zawierają nikotyny. Na zmianę przepisów pozwoliła decyzja Stortingu z grudnia 2016 roku. Resort zdrowia pracuje od tamtego momentu nad regulacjami, które wprowadzą do obrotu płyny, dostępne jedynie poza granicami kraju fiordów. – Ministerstwo pracuje nad nową strategią dotyczącą produktów tytoniowych. Zawrzemy tam konkretne środki, aby zapobiec uzależnieniu od nikotyny nowych pokoleń. [...] Nie chcemy, aby e-papierosy stały się czymś modnym wśród młodych ludzi, jak przez ostatnie 20 lat popularny był snus – poinformował w mailu do NRK Ole Henrik Bjørkholt, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.