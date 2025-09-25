Strona korzysta z plików cookies

Norwegia deportuje przestępców. Większość to obywatele Szwecji, na liście jest Polak

Emil Bogumił

25 września 2025 10:55

Kopiuj link
2
Norwegia deportuje przestępców. Większość to obywatele Szwecji, na liście jest Polak

Na zdjęciu: pięciu obywateli Szwecji wydalonych z Norwegii. Fot. Norweska Policja

Trzydzieści trzy osoby powiązane z zagranicznymi sieciami przestępczymi otrzymały decyzje o wydaleniu z Norwegii na podstawie spraw prowadzonych przez stołeczną policję do 1 września 2025 roku. Działania są elementem skoordynowanej współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców (UDI).

Policja Okręgu Oslo wskazuje, że priorytetem jest zwalczanie zorganizowanych sieci przestępczych poprzez łączenie czynności operacyjnych, postępowań karnych i środków administracyjnych związanych z pobytem. Wydalenia są wydawane po ocenie legalności pobytu i analizie materiałów dotyczących aktywności przestępczej, przekazywanych w ramach procedur do Urzędu ds. Cudzoziemców.

Funkcjonariusze wskazują również na znaczenie międzynarodowej wymiany informacji policyjnych przy identyfikacji powiązań transgranicznych. Decyzje mają charakter indywidualny i są dostosowane do stanu spraw karnych oraz realiów możliwości wykonania decyzji.
Wybuch granatu w Oslo. Policja łączy sprawę z porwaniem

Gangsterzy w Norwegii. Kara to deportacja

Zastosowanie środków administracyjnych, takich jak deportacja, stanowi uzupełnienie narzędzi organów ścigania, uderzając w zaplecze logistyczne i operacyjne grup przestępczych. Policja Okręgu Oslo akcentuje potrzebę stałej koordynacji z Urzędem ds. Cudzoziemców, aby decyzje pobytowe były spójne z oceną ryzyka dla porządku i bezpieczeństwa publicznego.

W ramach tegorocznych spraw w Oslo odnotowano 33 wydalenia osób powiązanych z zagranicznymi sieciami przestępczymi. W większości byli to obywatele Szwecji (24). Na liście znalazły się także osoby z Polski, Litwy, Niderlandii, Portugalii, Albanii, Erytrei, Francji i Iraku.
Deportowane osoby mają powiązania ze szwedzkimi gangami przestępczymi, gangami motocyklowymi, stręczycielami i handlarzami ludźmi, sieciami narkotykowymi i oszustwami.

Deportowane osoby mają powiązania ze szwedzkimi gangami przestępczymi, gangami motocyklowymi, stręczycielami i handlarzami ludźmi, sieciami narkotykowymi i oszustwami. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Władze zwracają uwagę, że wykonanie wydaleń może zależeć od terminu zakończenia postępowań karnych i ewentualnego odbycia kar, co wpływa na harmonogram opuszczenia kraju. Równolegle prowadzone są czynności mające na celu ograniczenie ponownego zakorzeniania się struktur przestępczych, w tym neutralizacja ról kluczowych członków i ograniczanie rekrutacji.
1
1
2
0
0

Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Anonimowy
7 godzin temu
Jacyś ciemni ci szwedzi 😂
0
Odpowiedz
Xx1
5 godzin temu
Jak wstąpiliśmy do UE to jeszcze przed wieloma blokami lepiej było nie przechodzić by małolaci nie okradli, czy żule lub ćpuny nie okradli bo im zabrakło. Jak otworzyli granice to większość takich wyjechała, w Polsce zrobiło się spokojnie, ale co najdziwniejsze to wielu się ucywilizowało, a już o naszych dzieciach biegających z nożami po ulicach nie ma mowy. A to towarzystwo w każdym pokoleniu wraca do punktu wyjścia. Są wyjątki, ale większość bez pomocy to kończy tworząc slumsy gdzie życie jest piekłem. Szwedzi mają ogromny problem, ponieważ struktury klanowe ciągle rosną w siłę i mają swoich ludzi wszędzie. Zasiłki rozdają za przysługi. Skoro w Norwegii jeszcze więcej się rozdaje to może i tu tak jest, tylko się o tym jeszcze nie mówi.
0
Odpowiedz

