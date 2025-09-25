Norwegia deportuje przestępców. Większość to obywatele Szwecji, na liście jest Polak
25 września 2025 10:55
Na zdjęciu: pięciu obywateli Szwecji wydalonych z Norwegii. Fot. Norweska Policja
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Funkcjonariusze wskazują również na znaczenie międzynarodowej wymiany informacji policyjnych przy identyfikacji powiązań transgranicznych. Decyzje mają charakter indywidualny i są dostosowane do stanu spraw karnych oraz realiów możliwości wykonania decyzji.
Gangsterzy w Norwegii. Kara to deportacja
W ramach tegorocznych spraw w Oslo odnotowano 33 wydalenia osób powiązanych z zagranicznymi sieciami przestępczymi. W większości byli to obywatele Szwecji (24). Na liście znalazły się także osoby z Polski, Litwy, Niderlandii, Portugalii, Albanii, Erytrei, Francji i Iraku.
Deportowane osoby mają powiązania ze szwedzkimi gangami przestępczymi, gangami motocyklowymi, stręczycielami i handlarzami ludźmi, sieciami narkotykowymi i oszustwami. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.