Norwegia deportuje przestępców. Większość to obywatele Szwecji, na liście jest Polak

Na zdjęciu: pięciu obywateli Szwecji wydalonych z Norwegii. Fot. Norweska Policja

Trzydzieści trzy osoby powiązane z zagranicznymi sieciami przestępczymi otrzymały decyzje o wydaleniu z Norwegii na podstawie spraw prowadzonych przez stołeczną policję do 1 września 2025 roku. Działania są elementem skoordynowanej współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców (UDI).

Policja Okręgu Oslo wskazuje, że priorytetem jest zwalczanie zorganizowanych sieci przestępczych poprzez łączenie czynności operacyjnych, postępowań karnych i środków administracyjnych związanych z pobytem. Wydalenia są wydawane po ocenie legalności pobytu i analizie materiałów dotyczących aktywności przestępczej, przekazywanych w ramach procedur do Urzędu ds. Cudzoziemców.



Funkcjonariusze wskazują również na znaczenie międzynarodowej wymiany informacji policyjnych przy identyfikacji powiązań transgranicznych. Decyzje mają charakter indywidualny i są dostosowane do stanu spraw karnych oraz realiów możliwości wykonania decyzji.

Gangsterzy w Norwegii. Kara to deportacja Zastosowanie środków administracyjnych, takich jak deportacja, stanowi uzupełnienie narzędzi organów ścigania, uderzając w zaplecze logistyczne i operacyjne grup przestępczych. Policja Okręgu Oslo akcentuje potrzebę stałej koordynacji z Urzędem ds. Cudzoziemców, aby decyzje pobytowe były spójne z oceną ryzyka dla porządku i bezpieczeństwa publicznego.



W ramach tegorocznych spraw w Oslo odnotowano 33 wydalenia osób powiązanych z zagranicznymi sieciami przestępczymi. W większości byli to obywatele Szwecji (24). Na liście znalazły się także osoby z Polski, Litwy, Niderlandii, Portugalii, Albanii, Erytrei, Francji i Iraku.

Deportowane osoby mają powiązania ze szwedzkimi gangami przestępczymi, gangami motocyklowymi, stręczycielami i handlarzami ludźmi, sieciami narkotykowymi i oszustwami. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Władze zwracają uwagę, że wykonanie wydaleń może zależeć od terminu zakończenia postępowań karnych i ewentualnego odbycia kar, co wpływa na harmonogram opuszczenia kraju. Równolegle prowadzone są czynności mające na celu ograniczenie ponownego zakorzeniania się struktur przestępczych, w tym neutralizacja ról kluczowych członków i ograniczanie rekrutacji.