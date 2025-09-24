Wybuch granatu w Oslo. Policja łączy sprawę z porwaniem
24 września 2025 12:22
Policja łączy dwie sprawy w jedno śledztwo. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)
W pobliżu zabezpieczono kolejny ładunek i przeprowadzono kontrolowaną detonację, co potwierdziło ryzyko dalszych eksplozji oraz konieczność ewakuacji i ostrzeżeń dla mieszkańców. Priorytetem stało się odtworzenie chronologii: od uprowadzenia, przez przemieszczenia, po eksplozję i działania podjęte bezpośrednio po zdarzeniu, tłumaczą funkcjonariusze z Oslo.
Gangi wynajmujące nastolatków w Oslo?
Decyzje procesowe będą uzależnione od wyników analiz balistycznych i pirotechnicznych, a także korespondencji czasowej między uprowadzeniem a eksplozją. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, jeśli nowe tropy potwierdzą udział dodatkowych osób lub grup.
Po odkryciu kolejnego granatu służby ewakuowały część mieszkańców.Fot. Flickr.com/Søren Storm Hansen/CC BY 2.0 (zdjęcie poglądowe)
Kto zlecił detonację granatu w Oslo?
Władze podkreślają, że brak informacji o ofiarach nie zmienia oceny ryzyka, zwłaszcza przy odnalezieniu kolejnego ładunku i konieczności kontrolowanej detonacji. Działania operacyjne i analityczne są prowadzone w trybie ciągłym, aby scalić wątki i zweryfikować hipotezy dotyczące sprawców i motywacji.
