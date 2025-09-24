Wybuch granatu w Oslo. Policja łączy sprawę z porwaniem

Policja łączy dwie sprawy w jedno śledztwo. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)

Wybuch granatu w Pilestredet został połączony przez norweską policję z równolegle prowadzonym śledztwem w sprawie uprowadzenia młodego mężczyzny. Według informacji operacyjnych, porwany został przetransportowany za granicę.

Wątek wybuchu granatu w rejonie Pilestredet badany jest jako możliwy element szerszej sekwencji zdarzeń obejmującej przemocowe wymuszenia i koordynację działań sprawców. Policja wskazuje, że hipoteza zakłada konflikt wewnątrz środowisk przestępczych, a miejsce zdarzenia mogło mieć znaczenie dla całej operacji. Do wspomnianego porwania doszło 16 września.



W pobliżu zabezpieczono kolejny ładunek i przeprowadzono kontrolowaną detonację, co potwierdziło ryzyko dalszych eksplozji oraz konieczność ewakuacji i ostrzeżeń dla mieszkańców. Priorytetem stało się odtworzenie chronologii: od uprowadzenia, przez przemieszczenia, po eksplozję i działania podjęte bezpośrednio po zdarzeniu, tłumaczą funkcjonariusze z Oslo.

Gangi wynajmujące nastolatków w Oslo? Zatrzymania objęły kilka osób, w tym 13-latków. Śledczy podkreślają, że liczba podejrzanych i ich role są nadal weryfikowane. Czynności obejmują zabezpieczanie dowodów cyfrowych, analizę tras i środków łączności oraz weryfikację ewentualnych zleceniodawców, co ma ustalić zakres organizacji działań.



Decyzje procesowe będą uzależnione od wyników analiz balistycznych i pirotechnicznych, a także korespondencji czasowej między uprowadzeniem a eksplozją. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, jeśli nowe tropy potwierdzą udział dodatkowych osób lub grup.

Po odkryciu kolejnego granatu służby ewakuowały część mieszkańców.Fot. Flickr.com/Søren Storm Hansen/CC BY 2.0 (zdjęcie poglądowe)

Kto zlecił detonację granatu w Oslo? W toku pozostaje ustalenie motywu użycia granatu: czy miał służyć zastraszeniu, zakłóceniu działań przeciwników, czy też był elementem eskalacji konfliktu. Wspólny mianownik dla obu wątków — porwania i wybuchu — śledczy widzą w logistyce oraz w przepływach poleceń, co ma znaczenie dla kwalifikacji czynów jako przestępczości zorganizowanej.



Władze podkreślają, że brak informacji o ofiarach nie zmienia oceny ryzyka, zwłaszcza przy odnalezieniu kolejnego ładunku i konieczności kontrolowanej detonacji. Działania operacyjne i analityczne są prowadzone w trybie ciągłym, aby scalić wątki i zweryfikować hipotezy dotyczące sprawców i motywacji.