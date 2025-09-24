Strona korzysta z plików cookies

Wybuch granatu w Oslo. Policja łączy sprawę z porwaniem

Emil Bogumił

24 września 2025 12:22

Kopiuj link
2
Wybuch granatu w Oslo. Policja łączy sprawę z porwaniem

Policja łączy dwie sprawy w jedno śledztwo. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)

Wybuch granatu w Pilestredet został połączony przez norweską policję z równolegle prowadzonym śledztwem w sprawie uprowadzenia młodego mężczyzny. Według informacji operacyjnych, porwany został przetransportowany za granicę.

Wątek wybuchu granatu w rejonie Pilestredet badany jest jako możliwy element szerszej sekwencji zdarzeń obejmującej przemocowe wymuszenia i koordynację działań sprawców. Policja wskazuje, że hipoteza zakłada konflikt wewnątrz środowisk przestępczych, a miejsce zdarzenia mogło mieć znaczenie dla całej operacji. Do wspomnianego porwania doszło 16 września.

W pobliżu zabezpieczono kolejny ładunek i przeprowadzono kontrolowaną detonację, co potwierdziło ryzyko dalszych eksplozji oraz konieczność ewakuacji i ostrzeżeń dla mieszkańców. Priorytetem stało się odtworzenie chronologii: od uprowadzenia, przez przemieszczenia, po eksplozję i działania podjęte bezpośrednio po zdarzeniu, tłumaczą funkcjonariusze z Oslo.
Gangi wynajmujące nastolatków w Oslo?

Zatrzymania objęły kilka osób, w tym 13-latków. Śledczy podkreślają, że liczba podejrzanych i ich role są nadal weryfikowane. Czynności obejmują zabezpieczanie dowodów cyfrowych, analizę tras i środków łączności oraz weryfikację ewentualnych zleceniodawców, co ma ustalić zakres organizacji działań.

Decyzje procesowe będą uzależnione od wyników analiz balistycznych i pirotechnicznych, a także korespondencji czasowej między uprowadzeniem a eksplozją. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, jeśli nowe tropy potwierdzą udział dodatkowych osób lub grup.
Po odkryciu kolejnego granatu służby ewakuowały część mieszkańców.

Po odkryciu kolejnego granatu służby ewakuowały część mieszkańców.Fot. Flickr.com/Søren Storm Hansen/CC BY 2.0 (zdjęcie poglądowe)

Kto zlecił detonację granatu w Oslo?

W toku pozostaje ustalenie motywu użycia granatu: czy miał służyć zastraszeniu, zakłóceniu działań przeciwników, czy też był elementem eskalacji konfliktu. Wspólny mianownik dla obu wątków — porwania i wybuchu — śledczy widzą w logistyce oraz w przepływach poleceń, co ma znaczenie dla kwalifikacji czynów jako przestępczości zorganizowanej.

Władze podkreślają, że brak informacji o ofiarach nie zmienia oceny ryzyka, zwłaszcza przy odnalezieniu kolejnego ładunku i konieczności kontrolowanej detonacji. Działania operacyjne i analityczne są prowadzone w trybie ciągłym, aby scalić wątki i zweryfikować hipotezy dotyczące sprawców i motywacji.
1
4
0
0
1

Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Andrzej
1 dzień temu
Serio z tego artykułu można wywnioskować że policja wie że są gangi w Oslo i nic z tym nie robi 🤣🤣 czasem się zastanawiam co oni robią osobiście widziałem przy t bana gronland nad rzeką akerselva mieszają sobie towarem w biały dzień podchodzą ludzie biorą materiał ,policja stoi 200 m i nie wiem czy nie widzą czy nie chcą widzieć dla mnie to chore , ale jest przyzwolenie to tylko patrzeć jak zaczną s….. do policji
1
Odpowiedz
Xx1
1 dzień temu
Ja jestem za tym by zapłacić trochę więcej podatku na to by osiedlać takie rodziny w tych bogatych dzielnicach, których mieszkańcy głosują głównie na lewicę. Jak pytano dzieci w Oslo kim chcą zostać to mówią że gangsterem, jeśli za rzut granatem płacą 30000 to ja życzę rządowi powodzenia, choć oni raczej ten problem pogłębia.
2
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

