Norwegia czeka na ostateczne porozumienie w Strefie Gazy. NGO gotowe do pomocy
09 października 2025 11:49
Norwegia cały czas zwraca uwagę na tragiczną sytuację humanitarną w Strefie Gazy. Fot. Norweska Pomoc Ludowa, materiały prasowe
Pracownicy organizacji i partnerzy pozostają w gotowości, by reagować natychmiast, jeśli tylko warunki na to pozwolą. Zaznaczają, że dostęp do Strefy Gazy musi być stabilny, bez ryzyka nalotów i działań wojennych.
Pomóc Palestynie, naciskać na Izrael
Równocześnie zwraca uwagę na konieczność dalszego nacisku na Izrael. Takie podejście według organizacji może zwiększyć szanse na długofalowe rozwiązanie.
Norwescy politycy i organizacje pozarządowe od miesięcy apelują o wdrożenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.Fot. materiały prasowe Lekarze bez Granic
