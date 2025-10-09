Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Norwegia czeka na ostateczne porozumienie w Strefie Gazy. NGO gotowe do pomocy

Redakcja

09 października 2025 11:49

Kopiuj link
Norwegia czeka na ostateczne porozumienie w Strefie Gazy. NGO gotowe do pomocy

Norwegia cały czas zwraca uwagę na tragiczną sytuację humanitarną w Strefie Gazy. Fot. Norweska Pomoc Ludowa, materiały prasowe

Norweska Pomoc Ludowa (Norsk Folkehjelp) przyjmuje z ostrożnym optymizmem podpisanie porozumienia, które może przynieść przerwę w niemal ciągłym bombardowaniu Strefy Gazy. W komunikacie organizacji podkreślono, że porozumienie daje nadzieję na dostarczanie pomocy humanitarnej do ludności cierpiącej z powodu dramatycznej sytuacji.

Jak podkreśla Norweska Pomoc Ludowa, infrastruktura w Strefie Gazy została niemal całkowicie zniszczona, a sytuacja humanitarna pogarsza się z każdą godziną. Blisko dwa miesiące temu ogłoszono stan klęski głodu. Sekretarz Generalny Norweskiej Pomocy Ludności, Raymond Johansen zwraca uwagę, że dopływ odpowiednich ilości pomocy żywnościowej oraz medycznej jest teraz absolutnie niezbędny.

Pracownicy organizacji i partnerzy pozostają w gotowości, by reagować natychmiast, jeśli tylko warunki na to pozwolą. Zaznaczają, że dostęp do Strefy Gazy musi być stabilny, bez ryzyka nalotów i działań wojennych.
Polacy i Norwegowie zatrzymani przez izraelskie wojsko. Służby wyjaśniają ich przyszłość

Pomóc Palestynie, naciskać na Izrael

Organizacja podkreśla, że zawarty pierwszy etap porozumienia musi być tylko początkiem procesu. Wskazuje, że dotychczasowe rezolucje ONZ, inicjatywy mediacyjne i wcześniejsze umowy nie doprowadziły do trwałego pokoju ani równowagi sił. W jej ocenie kluczowe będzie, by społeczność międzynarodowa umożliwiła Palestyńczykom udział w ustalaniu warunków własnej przyszłości.

Równocześnie zwraca uwagę na konieczność dalszego nacisku na Izrael. Takie podejście według organizacji może zwiększyć szanse na długofalowe rozwiązanie.
Norwescy politycy i organizacje pozarządowe od miesięcy apelują o wdrożenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

Norwescy politycy i organizacje pozarządowe od miesięcy apelują o wdrożenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.Fot. materiały prasowe Lekarze bez Granic

Norweska Pomoc Ludowa deklaruje gotowość mobilizacji zasobów i personelu, by skoordynować działania pomocowe w miarę poprawy warunków bezpieczeństwa. Podkreśla też, że skalę działań humanitarnych trzeba będzie dostosować do realiów, które nadal mogą się dynamicznie zmieniać.
0
0
0
0
0

Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo Troll Rental Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport
Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Masaż
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

