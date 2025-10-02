Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Polacy i Norwegowie zatrzymani przez izraelskie wojsko. Służby wyjaśniają ich przyszłość

Redakcja

02 października 2025 09:05

Kopiuj link
Polacy i Norwegowie zatrzymani przez izraelskie wojsko. Służby wyjaśniają ich przyszłość

W skład załogi flotylli wszedł m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski. Fot. Global Sumud Flotilla

W nocy z 1 na 2 października izraelskie siły morskie przejęły jednostki należące do Global Sumud Flotilla, płynącej z pomocą humanitarną ku Strefie Gazy. W akcji zatrzymano wszystkich Polaków uczestniczących w misji – wśród nich znalazł się poseł Franciszek Sterczewski. Przejęto również łodzie z siedmioma Norwegami.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Caregiver Needed – Home-Based Position (Near Oslo)

Transport samochodow Kristiansand Grimstad laweta, holowanie Arendal, Mandal, Lyngdal

POLSKI DENTYSTA - OSLO / 30 lat doświadczenia w zawodzie

Ogłoszenia MojaNorwegia

Pierwsze doniesienia mówią, że izraelskie okręty wojenne zatrzymały kilka statków flotylli i siłowo przejęły kontrolę nad nimi, posługując się armatkami wodnymi wobec niektórych łodzi. Pasażerowie nie zostali ranni, a osoby ze statków są przewożone do portów izraelskich.

Izrael podkreśla, że flotylla próbująca zbliżyć się do Gazy naruszyła jego zatwierdzoną blokadę morską. Z kolei organizatorzy misji twierdzą, że operacje przechwytywania miały miejsce także na wodach międzynarodowych, co podnosi kwestie prawne.
Norwegia uznaje niepodległość Palestyny. Izrael zareagował błyskawicznie

Polski poseł na pokładzie statku

W polskiej delegacji znajdowali się m.in. poseł Franciszek Sterczewski oraz liderzy polskich organizacji zaangażowanych w misję — Omar Faris i Nina Ptak, a także aktywistka i dziennikarka Ewa Jasiewicz. Rafał Piotrowski, rzecznik Global Movement To Gaza Poland, poinformował w Polskim Radiu, że z ostatnią osobą z zespołu udało się skontaktować telefonicznie nocą.

Polski MSZ podaje, że monitoruje sytuację, pozostając w kontakcie z instytucjami izraelskimi i gotów jest zapewnić konsularną pomoc. W komunikatach resortu zwraca się uwagę na konieczność działania „w granicach prawa i realiów działań wojennych”.

Izrael zatrzymał Norwegów

Równocześnie wśród uczestników misji znajdują się Norwegowie. Według mediów konwój liczył ok. 45 łodzi, z siedmioma Norwegami na pokładzie. Norweżka Eline Frøysa Norli relacjonowała, że jednostki zostały otoczone przez flotę wojenną, a sygnały komunikacyjne zaczęły być zakłócane.

Co najmniej cztery statki zostały abordażowane, a kilku Norwegów zostało zatrzymanych i transportowanych do portów izraelskich. Ministerstwo spraw zagranicznych Norwegii wskazało, że śledzi sytuację i stara się zapewnić konsularną opiekę swoim obywatelom.
Według informacji przekazanych przez stronę izraelską, zatrzymani Europejczycy mają być przetransporotwani z Bliskiego Wschodu do Europy. Resort dyplomacji Izraela określił, że uczestnicy konwoju będą poddani procedurom administracyjnym związanym z wydaleniem z kraju. Polska ambasada w Izraelu przekazała, że konsul RP jest obecny w Aszdod, dokąd trafiają zatrzymani, i zapewni im opiekę konsularną.
0
0
1
0
0

Moja Norwegia poleca

Troll Rental 2 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Stillas utleie As Pedzik transport Masaż ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.