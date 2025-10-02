Polacy i Norwegowie zatrzymani przez izraelskie wojsko. Służby wyjaśniają ich przyszłość

W skład załogi flotylli wszedł m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski. Fot. Global Sumud Flotilla

W nocy z 1 na 2 października izraelskie siły morskie przejęły jednostki należące do Global Sumud Flotilla, płynącej z pomocą humanitarną ku Strefie Gazy. W akcji zatrzymano wszystkich Polaków uczestniczących w misji – wśród nich znalazł się poseł Franciszek Sterczewski. Przejęto również łodzie z siedmioma Norwegami.

Pierwsze doniesienia mówią, że izraelskie okręty wojenne zatrzymały kilka statków flotylli i siłowo przejęły kontrolę nad nimi, posługując się armatkami wodnymi wobec niektórych łodzi. Pasażerowie nie zostali ranni, a osoby ze statków są przewożone do portów izraelskich.



Izrael podkreśla, że flotylla próbująca zbliżyć się do Gazy naruszyła jego zatwierdzoną blokadę morską. Z kolei organizatorzy misji twierdzą, że operacje przechwytywania miały miejsce także na wodach międzynarodowych, co podnosi kwestie prawne.

Polski poseł na pokładzie statku W polskiej delegacji znajdowali się m.in. poseł Franciszek Sterczewski oraz liderzy polskich organizacji zaangażowanych w misję — Omar Faris i Nina Ptak, a także aktywistka i dziennikarka Ewa Jasiewicz. Rafał Piotrowski, rzecznik Global Movement To Gaza Poland, poinformował w Polskim Radiu, że z ostatnią osobą z zespołu udało się skontaktować telefonicznie nocą.



Polski MSZ podaje, że monitoruje sytuację, pozostając w kontakcie z instytucjami izraelskimi i gotów jest zapewnić konsularną pomoc. W komunikatach resortu zwraca się uwagę na konieczność działania „w granicach prawa i realiów działań wojennych”.

Footage of Israeli Navy vessels while interception global sumud flotilla boats pic.twitter.com/7DnEX8tDo4 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

Izrael zatrzymał Norwegów Równocześnie wśród uczestników misji znajdują się Norwegowie. Według mediów konwój liczył ok. 45 łodzi, z siedmioma Norwegami na pokładzie. Norweżka Eline Frøysa Norli relacjonowała, że jednostki zostały otoczone przez flotę wojenną, a sygnały komunikacyjne zaczęły być zakłócane.



Co najmniej cztery statki zostały abordażowane, a kilku Norwegów zostało zatrzymanych i transportowanych do portów izraelskich. Ministerstwo spraw zagranicznych Norwegii wskazało, że śledzi sytuację i stara się zapewnić konsularną opiekę swoim obywatelom.

Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami – według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał.

Konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani.

Żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki! — Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) October 2, 2025

Według informacji przekazanych przez stronę izraelską, zatrzymani Europejczycy mają być przetransporotwani z Bliskiego Wschodu do Europy. Resort dyplomacji Izraela określił, że uczestnicy konwoju będą poddani procedurom administracyjnym związanym z wydaleniem z kraju. Polska ambasada w Izraelu przekazała, że konsul RP jest obecny w Aszdod, dokąd trafiają zatrzymani, i zapewni im opiekę konsularną.