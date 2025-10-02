Polacy i Norwegowie zatrzymani przez izraelskie wojsko. Służby wyjaśniają ich przyszłość
02 października 2025 09:05
W skład załogi flotylli wszedł m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski. Fot. Global Sumud Flotilla
Izrael podkreśla, że flotylla próbująca zbliżyć się do Gazy naruszyła jego zatwierdzoną blokadę morską. Z kolei organizatorzy misji twierdzą, że operacje przechwytywania miały miejsce także na wodach międzynarodowych, co podnosi kwestie prawne.
Polski poseł na pokładzie statku
Polski MSZ podaje, że monitoruje sytuację, pozostając w kontakcie z instytucjami izraelskimi i gotów jest zapewnić konsularną pomoc. W komunikatach resortu zwraca się uwagę na konieczność działania „w granicach prawa i realiów działań wojennych”.
Footage of Israeli Navy vessels while interception global sumud flotilla boats pic.twitter.com/7DnEX8tDo4— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025
Izrael zatrzymał Norwegów
Co najmniej cztery statki zostały abordażowane, a kilku Norwegów zostało zatrzymanych i transportowanych do portów izraelskich. Ministerstwo spraw zagranicznych Norwegii wskazało, że śledzi sytuację i stara się zapewnić konsularną opiekę swoim obywatelom.
Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami – według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał.— Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) October 2, 2025
Konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani.
Żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki!
