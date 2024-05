Z azylu nad fiordami na ukraiński front? Norwegia zmienia prawo

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 77 tys. osób z Ukrainy złożyło w Norwegii wnioski o ochronę zbiorową. W kraju fiordów pozwolono zostać także osobom, które w dzień wybuchu wojny nie przebywały na zagrożonych terenach. Po ponad dwóch latach, mogą stracić prawo do przebywania nad fiordami oraz w strefie Schengen.

Ukraińcy, którzy przed wybuchem wojny mieszkali poza Ukrainą, ale przybyli do Norwegii, otrzymali warunkową możliwość pozostania nad fiordami. Jak informuje Urząd ds. Cudzoziemców (UDI), zasady przebywania zostały zmienione. Instytucja rozpoczyna indywidualne rozpatrzenie wniosków każdej osoby, której dotyczy sprawa. Według szacunków, mowa o 800-1000 obywatelach Ukrainy. 370 z nich to mężczyźni w wieku poborowym.



Jeśli rozpatrzenie zostanie zakończone negatywnie, UDI ma prawo do nałożenia sankcji. Najdalej idącym działaniem jest nakaz opuszczenia terytorium Norwegii.