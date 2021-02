Nominacje do Pokojowej Nagrody Nobla: Greta Thunberg, Donald Trump i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Pokojową Nagrodę Nobla przyznaje Norweski Komitet Noblowski. Fot. ProtoplasmaKid, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Część parlamentarzystów oraz noblistów z lat ubiegłych ujawniła nazwiska kandydatów zgłoszonych do Pokojowej Nagrody Nobla. Wśród nominowanych znaleźli się rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, Donald Trump oraz amerykański ruch Black Lives Matters. Polski akcentem jest zgłoszenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Zgłoszenia do prestiżowej nagrody są tajne przez 50 lat. Jednak ich autorzy często dzielą się nimi z opinią publiczną. Były Prezydent RP Lech Wałęsa przyznał, że jako były noblista, nominował rosyjskiego opozycjonistę, Aleksieja Nawalnego. – Bardzo cieszę się, że mogę nominować pana Aleksieja Nawalnego do Pokojowej Nagrody Nobla za 2020 rok, w uznaniu jego odwagi i wysiłków na rzecz ujawnienia korupcji, obrony pluralizmu politycznego i sprzeciwu wobec narastającego autorytarnego reżimu Federacji Rosyjskiej – czytamy w liście Lecha Wałęsy do Komitetu Noblowskiego.