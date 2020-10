Znamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Z powodu pandemii Komitet zrezygnował z uroczystości w ratuszu

Światowy Program Żywnościowy, czyli agencja ONZ oraz największa organizacja humanitarna świata powołana do walki z głodem, został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla 2020. Informacje podał 9 października Komitet Noblowski. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną w Norwegii i na świecie, zdecydowano o rezygnacji z tradycyjnej uroczystości w ratuszu w Oslo.

Od 2020 roku wszyscy laureaci Nagrody Nobla otrzymują 10 mln koron. Fundacja Nobla zdecydowała się w tym roku podwyższyć kwotę, by utrzymać prestiż nagrody oraz dostosować jej wysokość do panujących warunków płacowych. Przedstawiciele Światowego Programu Żywnościowego, poza środkami finansowymi, otrzymają także złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom. Laureata Pokojowej Nagrody wybiera Norweski Komitet Noblowski. – Pandemia koronawirusa spowodowała, że więcej ludzi głoduje. Sytuacja pogarsza się w takich krajach, jak Jemen, Kongo, Nigeria, a kombinacja choroby i głodu jest szczególnie niebezpieczna – podkreśliła przewodnicząca Berit Reiss-Andersen, uzasadniając przyznanie nagrody tegorocznemu laureatowi.

Koronawirus pokrzyżował plany organizatorów

Tradycyjnie, uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla odbywa się w ratuszu w Oslo. Z powodu trudnej sytuacji epidemicznej, Norwegowie postanowili odwołać huczne wydarzenie. – Istnieją dwa główne powody, dla których tegoroczna ceremonia wręczenia nagród w ratuszu została odwołana. W Szwecji odwołano wręczenie pozostałych Nagród Nobla, które zwykle odbywa się w sali koncertowej w Sztokholmie. Chcemy współpracować ze Sztokholmem i chcemy podkreślić, że jest to wyjątkowy rok. [...] Po drugie, nie mogliśmy zaprosić do ratusza więcej niż 200 osób. Tradycyjnie sala mieści do 1000 gości – podkreślił Olav Njølstad, sekretarz Komitetu Noblowskiego. Uroczystość przeniesiono do auli Uniwersytetu w Oslo. Zdecydowano ograniczyć liczbę gości do poniżej 100 oraz umożliwić udział w wydarzeniu za pośrednictwem internetu.