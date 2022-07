„Nikt nie powinien płacić więcej niż 50 øre”: domagają się ustalenia maksymalnej ceny prądu

Działacze Huseierne – organizacji zrzeszającej właścicieli domów, spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów – domagają się zmiany polityki energetycznej państwa. Twierdzą, że obecne dopłaty do rachunków są zbyt małe. – Żaden konsument nie może płacić więcej niż 50 øre za kilowatogodzinę. Takie są nasze żądania kierowane wobec rządu, gdy czekamy na kolejną jesień i zimę z niebotycznie wysokimi cenami energii elektrycznej – motywują wniosek.

Aktywiści zwracają uwagę, że obecny podział zysków państwa jest niesprawiedliwy. Twierdzą, że wraz ze wzrostem cen energii i surowców, wpływy do budżetu zdecydowanie wzrosły. – Wysokie ceny dają państwowym spółkom energetycznym i państwu duże dodatkowe dochody. Domagamy się, by były lepiej dzielone – komentuje Morten Andreas Meyer z Huseierne.Organizacja ogłosi w tym roku raport dotyczący wpływu systemu energetycznego na norweskich konsumentów. Jednym z jego elementów ma być ulepszenie funkcjonującego w Norwegii systemu dopłat do rachunków. Jego struktura ma opierać się na trzech filarach:

„Im droższy prąd, tym więcej zarabia państwo”

Działacze Huseierne twierdzą, że wysokie ceny prądu przekładają się na zwiększenie wpływów do budżetu państwa, samorządów oraz firm energetycznych. Przypominają też, że Norwegia zyskuje dodatkowe środki, sprzedając gaz i ropę naftową po wyższej cenie. Dodają, że w tej sytuacji część zysków powinna trafić do mieszkańców. – Słyszymy, że obecny system dopłat do prądu jest kosztowny dla budżetu państwa. Prawda jest taka, że ​​im droższy prąd, tym więcej pieniędzy zarabia Norwegia. To środki, które według nas muszą być rozdzielane bardziej sprawiedliwie niż dzisiaj – apelują aktywiści.