Niewielka liberalizacja obostrzeń w Oslo: siłownie, centra handlowe i bary wciąż zamknięte

Burmistrz Oslo Raymond Johansen poinformował, że większość obostrzeń w Oslo pozostanie utrzymana w niezmienionej formie. Otwartą zostaną jednak czytelnie oraz kampusy uniwersyteckie. Na konferencji prasowej, która odbyła się 17 lutego, poinformowano, że miasto umożliwi także powrót dzieci i młodzieży do 19 roku życia do zorganizowanych zajęć sportowych na świeżym powietrzu oraz wewnątrz pomieszczeń.

– Nawet po wprowadzeniu obostrzeń doświadczamy sytuacji, które charakteryzują się występowaniem ognisk zakażeń w kilku dzielnicach miasta – skomentował Raymond Johansen. Przyznał, że w związku z tym, w Oslo utrzymana zostanie większość restrykcji. Zamknięte pozostaną siłownie oraz bary. Restauracje mogą obsługiwać klientów, pod warunkiem niesprzedawania im alkoholu. Władze norweskiej stolicy zdecydowały także, że do normalnego funkcjonowania nie powrócą centra handlowe. Otwarte mogą być jedynie sklepy spożywcze, apteki i inne lokale, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

Rząd daje gminom zielone światło na złagodzenie restrykcji. Ostatnie słowo należy jednak do lokalnych władz

Zmiany odczują najmłodsi

Burmistrz Oslo przyznał, że lokalne władze w pierwszej kolejności dążyć będą do zlikwidowania obostrzeń nałożonych na centra handlowe. Aby tak się stało, muszą przeanalizować możliwe warianty i wstrzymać moment wydania decyzji. Samorząd zezwolił na otwarcie kampusów uniwersyteckich i czytelni na potrzeby studentów. Od 18 lutego dzieci i młodzież do 19 roku życia będą mogli uczęszczać na zajęcia sportowe przeprowadzane zarówno na świeżym powietrzu, jak i w halach sportowych. Dorośli mogą wziąć udział w zorganizowanych treningach na świeżym powietrzu. Wprowadzone zmiany obowiązywać będą do trzeciego marca.



Władze Oslo mogły zlikwidować część obostrzeń na podstawie decyzji rządu. O zmianach poinformował 16 lutego minister zdrowia Bent Høie. Norweska Rada Ministrów postanowiła zlikwidować funkcjonowanie szczególnych restrykcji na obszarach nazywanych Ring 1 oraz Ring 2. Kwestię wprowadzenia środków kontroli pozostawiono władzom lokalnym.