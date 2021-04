Nietypowy wielkanocny rekord: Norwegowie nigdy wcześniej nie kupili tylu jajek

Wielkanoc i śniadania w domu przyczyniły się do zwiększonego zapotrzebowania na jajka. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Firma Nortura, jeden z największych norweskich producentów żywności, poinformowała 27 marca o rekordowym zapotrzebowaniu na jajka. Mieszkańcy kraju fiordów kupili ich w tygodniach poprzedzających Wielkanoc 40 mln sztuk. To o 25 proc. więcej niż wskazaniach wyników sprzedaży z ubiegłych lat.

Thomas Ulseth, kierownik ds. logistyki w firmie Nortura, wskazał, że wysokie zapotrzebowanie było wymagające dla rolników oraz pracowników przedsiębiorstwa. – To pierwszy raz w historii, kiedy znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Nie pozostaje mi nic innego, jak mocno pochwalić rolników i naszych pracowników za to, że pomimo pandemii i surowych środków kontroli, wytrwali w tej sytuacji – mówi Ulseth na łamach NTB. Dodał też, że okres poprzedzający Wielkanoc nigdy nie był tak trudny dla pracowników. Z powodu obostrzeń musieli pracować w mniejszych grupach, dostosowując się do systemu zmianowego.