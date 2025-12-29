Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Nietrafione prezenty w Norwegii. Internet zasypuje fala ofert

Redakcja

29 grudnia 2025 18:01

Kopiuj link
Nietrafione prezenty w Norwegii. Internet zasypuje fala ofert

Różnice widać według płci, wieku i sytuacji rodzinnej. Fot. FINN torget

Trzech na dziesięciu mieszkańców Norwegii sprzedało lub oddało dalej prezenty świąteczne, które sami otrzymali. Wynika to z badania przeprowadzonego przez Opinion na zlecenie FINN Torget. Dane pokazują wyraźne różnice między płciami, grupami wiekowymi i sytuacją życiową respondentów.

Wyniki badania wskazują, że częściej na sprzedaż lub przekazanie prezentów decydują się kobiety. 34 proc. kobiet zadeklarowało, że sprzedało lub oddało otrzymany prezent. Wśród mężczyzn taki krok podjęło 23 proc. respondentów.

Różnice widoczne są również w zależności od wieku. W grupie osób powyżej 60. roku życia aż 78 proc. odpowiedziało, że nigdy nie sprzedało ani nie oddało prezentu, który otrzymało.
Norwegia do 2028 roku. Co mówią najnowsze prognozy gospodarcze?

Rodziny z dziećmi najbardziej aktywne

Badanie pokazuje silne zróżnicowanie związane z sytuacją rodzinną. Niemal połowa rodzin z dziećmi zadeklarowała, że sprzedała lub oddała dalej prezent świąteczny.

Według danych FINN Torget to właśnie rodziny z dziećmi są najbardziej aktywne na rynku wtórnym po świętach. Związane jest to ze zmieniającymi się potrzebami dzieci. Dotyczy to przede wszystkim ubrań, zabawek i sprzętu używanego przez najmłodszych.
Sprzedaż prezentów nie jest zjawiskiem marginalnym.

Sprzedaż prezentów nie jest zjawiskiem marginalnym.Fot. piqsels.com / CC0 offentlig domene

Styczeń czasem zwiększonej sprzedaży

FINN Torget zwraca uwagę na sezonowy wzrost liczby ofert po Bożym Narodzeniu. Po świętach na platformie pojawia się więcej ubrań, zabawek, sprzętu sportowego oraz elektroniki. Styczeń to okres intensywnej aktywności sprzedających i kupujących. 

Zjawisko sprzedaży i przekazywania prezentów po świętach obejmuje znaczną część społeczeństwa. Dane wskazują, że nie dotyczy ono wyłącznie pojedynczych grup. Rynek wtórny po okresie bożonarodzeniowym staje się istotnym elementem obiegu towarów.
