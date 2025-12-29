Nietrafione prezenty w Norwegii. Internet zasypuje fala ofert
29 grudnia 2025 18:01
Różnice widoczne są również w zależności od wieku. W grupie osób powyżej 60. roku życia aż 78 proc. odpowiedziało, że nigdy nie sprzedało ani nie oddało prezentu, który otrzymało.
Rodziny z dziećmi najbardziej aktywne
Według danych FINN Torget to właśnie rodziny z dziećmi są najbardziej aktywne na rynku wtórnym po świętach. Związane jest to ze zmieniającymi się potrzebami dzieci. Dotyczy to przede wszystkim ubrań, zabawek i sprzętu używanego przez najmłodszych.
Styczeń czasem zwiększonej sprzedaży
Zjawisko sprzedaży i przekazywania prezentów po świętach obejmuje znaczną część społeczeństwa. Dane wskazują, że nie dotyczy ono wyłącznie pojedynczych grup. Rynek wtórny po okresie bożonarodzeniowym staje się istotnym elementem obiegu towarów.
