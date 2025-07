Nienawiść zamiast refleksji. Prawicowi radykałowie atakują ofiary 22 lipca

Na zdjęciu: jedno z miejsc żałoby po zamach z 22 lipca 2011 roku. Fot. Geir Hval (www.MacWhale.eu), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Po raz pierwszy w swojej historii Centrum 22 Lipca zdecydowało się zamknąć sekcję komentarzy w mediach społecznościowych. Powodem były liczne wypowiedzi o charakterze nienawistnym i obraźliwym, które pojawiły się w okresie poprzedzającym rocznicę zamachów terrorystycznych z 22 lipca 2011 roku.

Nienawistne komentarze pojawiły się nie tylko pod adresem samego centrum, lecz także jego pracowników, polityków młodzieżowych i członków AUF. Według Leny Fahre, dyrektorki placówki, za wpisy odpowiadają zarówno norwescy, jak i zagraniczni ekstremiści. Centrum podjęło decyzję o zamknięciu sekcji komentarzy w obawie przed dalszą eskalacją. Sprawa nie została zgłoszona na policję, jednak została przekazana do Norweskiej Służby Bezpieczeństwa (PST). Fahre zaznaczyła, że obecna sytuacja polityczna na świecie może sprzyjać wzrostowi tolerancji wobec radykalnych wypowiedzi.

Centrum 22 Lipca rozpoczęło prace nad strategią przeciwdziałania mowie nienawiści. Jak wskazuje Fahre, osoby poszkodowane oraz członkowie AUF są w szczególności narażeni na nienawistne komentarze i trudne doświadczenia. Przypomniała również, że po zamachach tysiące mieszkańców Oslo zgromadziło się na ulicach, by wyrazić solidarność. Dyrektorka podkreśliła potrzebę obrony wartości demokratycznych i wspólnego sprzeciwu wobec nienawiści oraz ekstremizmu.

Przypomnijmy, że wspominany przez Fahre AUF (skrót od Arbeidernes Ungdomsfylking) to Młodzieżowa Liga Pracy, czyli młodzieżówka Norweskiej Partii Pracy (Arbeiderpartiet). Organizacja zrzesza młodych ludzi zaangażowanych politycznie i ideowo związanych z partią o profilu socjaldemokratycznym. AUF organizuje m.in. letnie obozy polityczne. To właśnie podczas jednego z takich obozów na wyspie Utøya 22 lipca 2011 roku doszło do masakry, w której zginęło 69 osób.