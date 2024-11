Nie zostawili suchej nitki na Norwegach. Raport ujawnia niewygodną prawdę

Norwegia to kraj słynący z dbałości o środowisko i zamożności, lecz według raportu WWF jej mieszkańcy zużywają trzy razy więcej zasobów, niż przyroda może odtworzyć. Chociaż niemal cała energia elektryczna pochodzi tam ze źródeł odnawialnych, kraj ten znajduje się w czołówce światowych producentów śmieci. Różnice między deklaracjami ekologicznymi Norwegii a rzeczywistą konsumpcją rodzą pytania o jej prawdziwe zaangażowanie w ochronę środowiska.

Norweska nadmierna konsumpcja

Eksploatacja zasobów naturalnych nie dotyczy tylko Norwegii – światowe zużycie surowców wzrosło trzykrotnie w ciągu ostatnich 50 lat, odpowiadając za ponad połowę emisji gazów cieplarnianych. Raport podkreśla, że kraje rozwinięte, jak Norwegia, przyczyniają się w dużej mierze do bezpowrotnych strat środowiska. Na każdego mieszkańca kraju fiordów przypadają średnio 24 tony zużytych zasobów rocznie, choć potrzeby zaspokajałaby znacznie mniejsza ich ilość. Jak twierdzi WWF i EY, planeta jest w stanie oddać od sześciu do ośmiu ton zasobów rocznie.



Główne obciążenie środowiska w Norwegii generują sektory transportu i budownictwa. Raport sugeruje, by zamiast budować nowe obiekty, skupić się na renowacji i efektywnym wykorzystaniu istniejących zasobów. W transporcie proponuje się ograniczenie liczby aut na rzecz transportu publicznego, co pomogłoby zmniejszyć ślad surowcowy.