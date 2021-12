Nie tylko ceny poszły w górę: Norwegowie zużyli rekordowe ilości prądu

W kraju fiordów jeszcze nigdy nie zużyto tyle prądu, wynika z danych krajowego operatora Statnett. Pomimo suszy elektrownie wyprodukowały także niespotykaną wcześniej ilość energii. – Miniony rok był szczególny, ale ten będzie jeszcze bardziej wyjątkowy – komentują ostatnie miesiące przedstawiciele Statnett.

Konsumpcja prądu osiągnie w Norwegii w 2021 roku poziom 138,7 TWh, wynika z danych Statnett opublikowanych w drugiej połowie grudnia. To o 3,3 TWh więcej niż rekord z 2018 roku. Jak komentuje norweski operator, za zużycie około jednej trzeciej energii odpowiadają gospodarstwa domowe i rolnictwo. Pozostałą część należy rozdzielić pomiędzy transport oraz przemysł. Postępująca elektryfikacja obu sektorów miała przyczynić się do pobicia kolejnego rekordu.

Choć tegoroczne ceny prądu są rekordowo wysokie, kryzys energetyczny nie przeszkodził w zwiększeniu produkcji. Wpływ na niego miała przede wszystkim susza oraz obniżony poziom wody w zbiornikach elektrowni. Mimo to norweskie przedsiębiorstwa zdołały wyprodukować 156,4 TWh energii elektrycznej. To o 3,1 TWh więcej niż przed rokiem, kiedy rachunki były wyjątkowo niskie. Obok wyjątkowo wysokiej konsumpcji to kolejny rekord odnotowany w 2021 roku w kraju fiordów.

Statnett przewiduje, że do 2026 roku zużycie energii elektrycznej w Norwegii wzrośnie ze 139 TWh do 158 TWh. Będzie to najwyższy wzrost w Skandynawii. Jako przyczyny wskazuje się postępującą elektryfikację transportu, przemysłu wydobywczego i rozwój technologii. Roczna nadwyżka prądu ma zmniejszyć się z około 15 TWh w 2021 roku do około trzech TWh pięć lat później.