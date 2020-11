Negatywny wynik na koronawirusa gwarancją wjazdu do Norwegii: te osoby muszą robić testy

Badanie należy wykonać nie później niż 72 godziny przed przybyciem do Norwegii. adobe stock/ licencja standardowa

Zgodnie z ostatnimi rządowymi postanowieniami o zaostrzeniu środków do walki z rozprzestrzenianiem się zachorowań na covid-19 podróżni muszą się liczyć z nowym rygorem przed wjazdem na teren Norwegii. Od 8 listopada bowiem granicę kraju fiordów – poza kilkoma wyjątkami – mogą przekroczyć wyłącznie osoby z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa.

6 listopada w komunikacie na stronie rządowej norweskie władze uściśliły, jakie badania upoważniają do wjazdu na teren Norwegii, kto ewentualnie może z nich zostać zwolniony oraz jakie konsekwencje czekają podróżnych, którzy nie wywiążą się z obowiązujących wymogów.

Jak zauważyła minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland, do rozwoju infekcji w Norwegii w sporej mierze przyczyniają się zarażone osoby przybywające nad fiordy z zagranicy. Właśnie dlatego teraz cudzoziemcy muszą przed przekroczeniem norweskiej granicy przedstawić negatywny wynik testu COVID-19. Inaczej spotkają się z odmową wjazdu do Norwegii.

Wymóg ten dotyczy obcokrajowców, którzy przybywają do Norwegii z obszaru objętego obowiązkiem kwarantanny (państw zaznaczonych na czerwono na mapie infekcji). Zatwierdzoną metodą testową jest PCR lub szybki test antygenu. Badanie należy wykonać nie później niż 72 godziny przed przybyciem do Norwegii.

Dokument potwierdzający wynik testu musi być wystawiony w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Dla ułatwienia powstanie formularz, który będzie można wykorzystać do udokumentowania negatywnego wyniku testu, jednak korzystanie z niego nie jest wymagane.

Poniżej: odnośnik do aktualnych wymagań testowych norweskich władz.

Pracownicy z krajów nordyckich i tranzyt: kto jeszcze nie musi robić testów?

Cudzoziemcy, którzy przy wjeździe do kraju fiordów nie będą w stanie udokumentować negatywnego wyniku testu covid-19, mogą zostać wydaleni, tj. nie będą mieli możliwości wjazdu do Norwegii. Wymóg dotyczy większości obcokrajowców, którzy nie mieszkają w Norwegii. Istnieją jednak wyjątki, w tym cudzoziemcy niezbędni do prawidłowego funkcjonowania krytycznych funkcji społecznych lub zadbania o podstawowe potrzeby ludności.